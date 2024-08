Utrechter lijkt steeds minder kans te lopen op verkeersongeval; maar gemeente niet gerust

In 2023 registreerde de politie 1.796 verkeersongevallen op het lokale Utrechtse wegennet. Hierbij vielen 453 gewonden en 9 doden. De jarenlange daling van het aantal verkeersongevallen lijkt met deze cijfers definitief tot een einde te zijn gekomen. De gemeente laat dan ook weten dat de verkeersveiligheid onder druk staat. Tegelijkertijd is de kans dat je een verkeersongeval krijgt nog altijd kleiner dan vijf of tien jaar geleden. Hoe zit dit?

De gemeente beheert het lokale wegennet en rapporteert regelmatig over de verkeersveiligheid. Als we de meest recente cijfers bekijken, zien we dat dat het aantal verkeersongevallen door de jaren heen is afgenomen. Zo waren er in 2016 in totaal 2.242 geregistreerde verkeersongevallen op het lokale wegennet. In 2023 was dit gedaald tot 1.796 ongevallen.

De minste ongelukken deden zich voor in de jaren 2020 en 2021. Een logisch gevolg van de afgenomen verkeersdrukte door de coronamaatregelen. In de jaren voor en na de coronaperiode is het aantal ongevallen vergelijkbaar (1.736 in 2019, 1.808 in 2022 en 1.796 in 2023). De daling van het aantal verkeersongevallen lijkt hiermee te stagneren.

Aantal door politie geregistreerde verkeersongevallen op gemeentelijke wegen in Utrecht



Toch zijn de cijfers zo slecht nog niet. Het wordt namelijk steeds drukker in Utrecht. Het aantal inwoners steeg tussen 2019 en 2023 volgens de gemeente van 352.941 naar 374.374. Bij een min of meer gelijkblijvend aantal ongevallen betekent dit dus dat de kans op een ongeval voor een individuele Utrechter blijft afnemen.

Gemeente kritisch

Toch vindt de gemeente dat de verkeersveiligheid onder druk staat. De kritische houding van de gemeente hangt samen met de door haar gestelde doelen en een aantal recente en verwachte ontwikkelingen.

Zo streeft de gemeente naar een continu dalend aantal verkeersslachtoffers. Ook als de stad groeit, wil de gemeente dat het aantal verkeersslachtoffers blijft dalen. In de coronajaren en de jaren hieraan voorafgaand wist Utrecht dit ambitieuze doel daadwerkelijk te realiseren. Sinds 2022 daalt het aantal slachtoffers echter niet meer.

De gemeente ziet een aantal ontwikkelingen die de kans op een ongeval vergroten. Zo neemt het telefoongebruik in het verkeer toe. Ook zijn er fietsers die harder gaan dan 25 kilometer per uur of door rood fietsen.

Daarnaast wijst de gemeente op een landelijk rapport van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Hierin is gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de verkeersveiligheid. Volgens dit rapport zal het aantal ernstig verkeersgewonden naar verwachting sterk oplopen. Mogelijk zal het aantal ernstig verkeersgewonden in 2040 in Nederland zelfs verdubbelen ten opzichte van het aantal in 2018. Dit komt mede door de vergrijzing en het hogere risico voor ouderen in het verkeer. Het aantal verkeersdoden zal richting 2040 nauwelijks dalen, volgens het instituut.

Index aantal verkeersgewonden, basisjaar 2014 = 100

Beleving

Utrechters zijn over het algemeen tevreden over de verkeersveiligheid. Onderzoek van de gemeente laat zien dat 64 procent van de Utrechters (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de eigen buurt. Het meest tevreden zijn de bewoners in Oudwijk en Wittevrouwen. In deze wijken is 82 procent van de bewoners tevreden. In Overvecht ligt dit cijfer het laagst. In de buurt Zamenhofdreef, Neckardreef is 45 procent van de bewoners tevreden over de verkeersveiligheid. In het gebied rond de Zambesidreef, Tigrisdreef is dit 46 procent.