Utrechter Maarten van Rossem krijgt binnenkort toch een coronaprik, ondanks ontbreken uitnodiging

Utrechter, historicus en tv-persoonlijkheid Maarten van Rossem heeft de stoute schoenen aangetrokken en zelf een afspraak gemaakt voor een coronavaccinatie. Dit deed hij door contact op te nemen met de GGD, zonder dat hij een uitnodiging heeft ontvangen. De gezondheidsdienst is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over dit soort praktijken, waardoor naar eigen zeggen het vaccinatieproces wordt verstoord. Ondanks dat blijft de afspraak wel staan.



In ‘Maarten van Rossem – De podcast’ die vrijdag is gepubliceerd legt de historicus uit hoe hij te werk is gegaan. “Ik belde het nummer en verrassenderwijs krijg ik iemand aan de telefoon. Ik zei tegen die vrouw dat ik graag een afspraak wilde maken voor vaccinatie.”

De medewerker van de GGD vroeg vervolgens hoe oud hij was en zei dat de 77-jarige Van Rossem nog lang niet aan de beurt was. “Degene die mij had getipt zei dat ik gewoon moest blijven bellen.” En dat deed van Rossem.

Driebergen

Uiteindelijk, na meerdere medewerkers van de GGD te hebben gesproken, lukte het hem om een afspraak voor zichzelf en zijn vrouw te maken in Driebergen. Van Rossem staat hier overigens niet alleen in. Er zijn meerdere mensen die op deze manier, of door zich bijvoorbeeld voor te doen als zorgmedewerker, een vervroegde afspraak konden maken voor een coronavaccin.

”Mensen die er doelbewust voor kiezen om het vaccinatieprogramma te ondermijnen en daarbij de wet overtreden, begrijpen niet voor welke grote taak we staan. Door dit voorval is het vaccinatieproces onnodig verstoord. […] Gelet op de beperkte beschikbaarheid aan vaccins is dit een buitengewoon kwalijke zaak”, zegt Jaap Donker, directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht, als reactie op een eerder voorval.

Minister

Ook minister Hugo de Jonge heeft gereageerd op de actie van Van Rossem. Op Twitter schrijft hij het volgende: “Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken…egoïsme is wel het laatste wat we nu kunnen gebruiken. Dé manier waarop we met elkaar deze crisis te boven komen is sámen. Gelukkig dat de meeste mensen deugen.”

Een woordvoerder van de GGD zegt dat de afspraak van Van Rossem en zijn vrouw wel blijft staan. “Hij zou de uitnodiging voor een vaccinatie toch binnenkort hebben ontvangen. Deze gaan van oud naar jong, naar beschikbaarheid van het vaccin.”