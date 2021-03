Utrechter moet maand de cel in voor deelname aan rellen in Kanaleneiland

Een 20-jarige man uit Utrecht heeft een gevangenisstraf van drie maanden gekregen, waarvan twee voorwaardelijk, voor zijn deelname aan rellen in Kanaleneiland. Hij vernielde hierbij onder andere een videovoertuig van de Mobiele Eenheid.

Het is alweer even geleden, maar de Utrechtse wijk Kanaleneiland werd vorig jaar augustus opgeschrikt door ongeregeldheden.

Zo’n tweehonderd jongeren verzamelden zich op de Van Heuven Goedhartlaan in Utrecht, onder wie de verdachte. Die leverde volgens justitie een wezenlijke bijdrage aan de rellen. Hij gooide stenen naar een videovoertuig van de ME. De Utrechter heeft bekend dat hij meedeed aan de rellen, stenen gooide naar de ME-bus en samen met anderen een lantaarnpaal omlaag heeft gehaald.

Bij het omlaag halen van de lantaarnpaal is ook een camerapaal vernield. Via een andere cameramast kon de politie meekijken met de rellen. Op de beelden is de verdachte ook te zien, onder meer op het moment dat hij een beveiligingscamera, die eerder op de grond is gevallen, onder zijn shirt meeneemt.

Pompwagen

De rechtbank veroordeelt de man niet alleen voor zijn aandeel in de rellen. Een jaar eerder is hij op zijn werk in Zeewolde betrokken geweest bij een incident met twee elektrische pompwagens.

Hij reed met volle snelheid tegen de pompwagen van een collega aan. Die komt hierbij met zijn voet klem te zitten tussen de twee pompwagens. Uiteindelijk moesten twee tenen deels geamputeerd worden en één teen blijkt gebroken.

De rechtbank oordeelt, ook na het zien van camerabeelden, dat opzet niet bewezen kan worden. Wel wordt de man veroordeeld voor het roekeloos en aanmerkelijk onvoorzichtig rijden met de pompwagen. Door zijn schuld liep het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel op.

Straf

De officier van justitie eiste in deze zaak de maximale taakstraf van 240 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk. Maar hier gaat de rechtbank niet in mee. Het feit dat de rellen en het geweld tegen de politie gepleegd werden midden in een pandemie weegt strafverzwarend mee. Een werkstraf is dan, volgens de rechter, niet meer passend.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot drie maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook moet hij zich laten behandelen voor zijn agressieve gedrag en moet hij het slachtoffer van het pompwagenincident een schadevergoeding betalen.