Utrechter Nikki Dekker maakt kans op de Natuurboekenprijs 2025

Nikki Dekker, Utrechts recensent en dichter, staat op de shortlist voor de Natuurboekenprijs 2025. Die titel wordt uitgereikt aan het beste en mooiste natuurboek van het jaar. Het boek van Dekker, genaamd Graafdier, gaat over de grond onder de Groote Peel – een natuurgebied op de grens van Noord-Brabant en Limburg.

Dekker bracht haar boek uit onder uitgeverij De Bezige Bij in september 2024. In het boek onderzoekt de recensent en dichter wat de grond van de Groote Peel kan vertellen over het bestaan van de mens.

“Zij neemt de lezer mee de diepte in, waar fascinerende verhalen en grote levensvragen ontkiemen”, aldus de jury van de Natuurboekenprijs.

Uitreiking

De winnaar van de Natuurboekenprijs wordt uitgekozen door een jury en bekendgemaakt bij Het Vroege Vogels Festival, dat op 28 september plaatsvindt. Voor het eerst is er ook een publieksprijs die wordt uitgereikt. Het boek met de meeste stemmen krijgt die prijs. Stemmen daarvoor kan op een speciale webpagina.

“De winnaar van de publieksprijs wordt bekendgemaakt op het festival en wint een unieke ervaring in één van de natuurgebieden van de landschapsorganisaties, die onderdeel zijn van het samenwerkingsverband LandschappenNL”, schrijft de organisatie.