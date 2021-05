Utrechter Peter Tusveld krijgt coronasteun via TONK: ‘Regeling heeft echt geholpen’

Lekker met een bootje varen, dan doen veel Utrechters graag. Maar voor Peter Tusveld is het zijn bedrijf. Met lekkerbootjevaren.nl biedt hij liefhebbers rondvaarten aan door de Utrechtse grachten en singel. Door corona ligt het bedrijf stil en hebben ze flink op hun reserves moeten interen. Ook voor Peter zelf liepen zijn lasten gewoon door, maar gelukkig was er de TONK-regeling om hem te helpen.

Peter en zijn compagnon hebben meerdere sloepen waarmee gasten met een hapje en een drankje door de stad kunnen varen. Het seizoensbedrijf is hard getroffen door de coronacrisis. Door de eerdere lockdowns konden ze niet ondernemen. Nu liggen de boten ook vast aan de kade, want met een maximale groepsgrootte van twee personen is het natuurlijk niet rendabel om te varen.

Voordat de coronacrisis uitbrak ging het goed met het bedrijf. Peter vertelt: “Het was, en is natuurlijk nog steeds, een top-onderneming. We hadden een gezellig team en we voeren volop.” Het bedrijf moest vorig jaar in maart tijdens de eerste lockdown de deuren sluiten. “Na de eerste versoepelingen hebben we vorig jaar in de zomermaanden wel weer mensen kunnen ontvangen, maar in de loop van het jaar begon de tweede lockdown.”

Het bedrijf heeft erg moet interen op de reserves. “Gelukkig hebben we altijd aan verstandig ondernemen gedaan. We weten ook dat we soms minder goede en soms topseizoenen hebben.” Toch heeft de coronacrisis er flink ingehakt. Omdat Peter en zijn compagnon er veel eigen geld in hebben zitten, raakt de crisis hun persoonlijk ook. De ondernemers maakten al gebruik van de Tozo-regeling. Peter: “Ik kreeg toen een mailtje dat er een nieuwe regeling aankwam; de TONK. Ik heb toen alle voorwaarden doorgenomen en kwam daarvoor in aanmerking.”

Wat is de TONK?

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten – kortweg de TONK – is een eenmalige bijdrage voor alle Utrechters die minder inkomsten hebben als gevolg van corona. Dat kan gaan om minder inkomsten uit een baan, uitkering of onderneming. Alle Utrechters kunnen kijken of ze er voor in aanmerking komen, dus niet alleen ondernemers.

De TONK is een bijdrage aan de huur, hypotheek, servicekosten of betaling aan de VvE. Voor Peter kwam dit als geroepen. “Ik woon zelf in Utrecht en betaal een flinke huur. Ik heb uiteraard ook mijn spaarrekening moeten aanspreken, want ik kreeg bijna geen inkomsten meer vanuit de onderneming. Toen heb ik de TONK aangevraagd en voldeed aan alle voorwaarden. Daarom kreeg ik een eenmalige uitkering van 1500 euro en was ik geholpen.” Lekkerbootjevaren.nl hoopt als de coronaversoepelingen doorgaan deze zomer weer te kunnen starten.

TONK-regeling uitgebreid

De gemeente Utrecht heeft deze week bekendgemaakt de TONK-regeling te verruimen zodat nog meer inwoners ermee geholpen worden. Met de nieuwe regeling hebben Utrechters met een inkomensdaling vanaf 15% recht op de TONK in plaats van 25%. Hierdoor komt een grotere groep Utrechters in aanmerking voor de regeling. Daarnaast kan een deel van de TONK-aanvragers hierdoor een hogere vergoeding verwachten. Utrecht voert vier maximumbedragen in: € 750, € 1.500, € 2.250 en € 3.000. Voorheen golden er slechts twee bedragen: € 750 en € 1.500.

Utrecht hanteert geen vermogenstoets. Zo is er een ruimhartige en snelle beoordeling van de aanvragen. De hoogte van de vergoeding hangt af van de woonkosten. De twee nieuwe, hogere bedragen zijn toegevoegd om Utrechters met zeer hoge woonkosten beter te helpen. Voor een deel van de mensen die al TONK hebben ontvangen geldt dat ze een hogere vergoeding krijgen. Daarvoor hoeven deze mensen niets te doen, ze krijgen vanzelf bericht en een bedrag op hun rekening.

Dit verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht. De verhalenreeks sluit aan bij de talkshow Er is genoeg die elke zondag te zien is bij RTV Utrecht. Wil je meer lezen over de TONK en kijken of het jou ook kan helpen? Dat kan hier.