Utrechter schuldig aan poging doodslag op vriend

Een 25-jarige man uit Utrecht heeft zich vorig jaar zomer schuldig gemaakt aan poging tot doodslag. Hij heeft een vriend meerdere malen met een mes gestoken. Omdat hij op dat moment volledig in een psychose verkeerde, legt de rechtbank geen celstraf op. De man is inmiddels opgenomen in een kliniek.

Op zondag 7 juni werd het slachtoffer midden in de nacht gebeld door de verdachte. Het ging niet goed met hem en beide mannen besloten af te spreken. In de woning van de verdachte ging het mis.

Het slachtoffer verklaarde bij de politie dat zijn vriend iets aan het zoeken was. Nadat hij vroeg of hij hem kon helpen ging de man naar de keuken en pakte daar een mes. De Utrechter stak vervolgens verschillende keren in op het slachtoffer, waaronder in zijn borst.

Bij de politie verklaarde de man dat hij iemand ‘goed te grazen had genomen’, ook vroeg hij of hij het overleefd had. Het slachtoffer zegt in zijn verklaring dat hij bang was dat hij zou sterven als zijn vriend niet bij zinnen kwam.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat verdachte de opzet had om zijn vriend te doden, ondanks de psychose waarin hij op dat moment verkeerde. Alleen als een verdachte zich geheel niet bewust is van zijn handelen en de gevolgen daarvan, hoeft er geen sprake te zijn van opzet. Dat is in dit geval niet zo.

Bij de politie vroeg de man of zijn vriend het heeft overleefd, ook wist hij nog dat hij iemand gestoken had. Tijdens het steekincident is er dus enig besef geweest. De man is volgens de rechtbank dan ook schuldig aan poging tot doodslag.

Strafbaar

De volgende vraag die de rechtbank moet beantwoorden is of de man ook strafbaar is. Deskundigen zeggen dat de man lijdt aan een stoornis met psychotische symptomen en dat deze stoornis zijn gedrag de bewuste nacht volledig bepaalde. De rechtbank ziet dan ook geen andere conclusie dan dat de man moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Een celstraf is dus niet aan de orde.

Wel kan de rechtbank een maatregel opleggen, bijvoorbeeld tbs. Omdat de civiele rechter eerder al een zorgmachtiging heeft afgegeven en de man inmiddels in een kliniek behandeld wordt, legt de rechtbank zo’n maatregel niet op. Op zitting verklaarde de verdachte dat hij nut en de noodzaak daarvan inziet en volledig meewerkt aan de behandeling. Omdat de man wél schuldig is aan het misdrijf wordt de gevraagde schadevergoeding toegewezen.