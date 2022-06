Utrechter Sydney Sinkamba woonde tien jaar in Nederland, maar moest toch terug naar Zambia

Vier jaar geleden spraken we voor onze serie ‘Allemaal Utrechters’ met Sydney Sinkamba (42) uit Zambia. Hij kwam in 2013 naar Nederland en was in Utrecht de drijvende kracht achter vele sociale en sportieve activiteiten: van voetbalclinics voor kinderen tot beweeggroepen voor ouderen. Uiteindelijk richtte hij een eigen stichting op, waarmee hij door de hele stad mensen met elkaar verbond door samen te bewegen. Als gevolg van een echtscheiding van zijn Nederlandse vrouw verloor hij zijn verblijfsvergunning. Nu is hij gedwongen terug te keren naar Zambia, tot grote ontsteltenis van de mensen met wie hij in contact kwam.

Eén van die mensen is Laura Bakker. Zij leerde Sydney kennen toen haar zoontje ging voetballen op een openbaar voetbalveld in Kanaleneiland, waar Sydney op dat moment een training gaf. Voetbaltraining geven was één van de vele dingen die Sydney ondernam in Utrecht. Via zijn stichting Abantu Verbinding zette hij zich daarnaast in om mensen in zijn omgeving met elkaar te verbinden via verschillende bewegingsactiviteiten. Zo organiseerde hij sportactiviteiten voor kinderen, fietsgroepen voor volwassenen en bewegingsgroepen voor ouderen. Allemaal geheel vrijwillig.

“De hele dag fietste hij door Utrecht om activiteiten te organiseren”, vertelt Laura. Onlangs heeft Sydney zijn activiteiten in Utrecht echter moeten staken. Drie weken geleden werd hij meegenomen door de Dienst Terugkeer & Vertrek en kreeg hij te horen dat hij gedwongen moest terugkeren naar Zambia, een koude douche voor hem en de mensen om hem heen.

Nederland

Oorspronkelijk komt Sydney uit Zambia. Daar was hij een veelbelovend voetballer, tot hij door een blessure gedwongen was te stoppen. Sport bleef echter zijn passie en met het geld dat hij verdiende met een bedrijf in computerreparaties richtte hij een stichting op met de missie om door middel van sport jongeren in Zambia op het rechte pad te houden. Tijdens dit werk ontmoette hij een Nederlandse vrouw, met wie hij trouwde en in 2013 naar Nederland kwam.

Zijn huwelijk strandde echter, waardoor Sydney zijn verblijfsvergunning verloor. Omdat de scheiding nog niet volledig juridisch is afgerond en omdat Sydney bij het afrondingsproces aanwezig wilde zijn, heeft hij lange tijd in een spagaat geleefd: enerzijds wilde hij aanwezig zijn in Nederland voor zijn scheidingszaak, anderzijds mocht hij officieel niet wonen en werken in Nederland.

Utrecht

Intussen kreeg Sydney een nieuwe vriendin en trok hij naar Utrecht. Omdat hij niet meer mocht werken, ging hij zich op allerlei manieren inzetten als vrijwilliger. Zo ging hij als trainer aan de slag bij verschillende voetbalclubs en zette zich in voor het Leger des Heils, Humanitas, Taal Doet Meer en Harten voor Sport. “Bij elkaar betrokken zijn, elkaar helpen, dat is wat belangrijk is”, zei hij destijds tegen DUIC over zijn werk.

Hij zei ook dat hij zich thuis voelde in Utrecht. “Iedereen is hier erg open en betrokken. Zelfs de gemeente staat altijd open voor ideeën en initiatieven, dat vind ik zo leuk.”

Abantu Verbinding

Om structuur aan te brengen in zijn activiteiten richtte hij een stichting op, genaamd Abantu Verbinding. Samen met andere vrijwilligers ging Sydney met zijn stichting de wijken in om mensen met behulp van beweging te laten samen komen. Zo organiseerde hij via de stichting wijkvoetbal en spel voor de jeugd en beweeggroepen voor volwassenen door de hele stad. Afgelopen najaar werd de stichting gelanceerd door voormalig wethouder Maarten van Ooijen van Sport, Asiel & integratie en Welzijn – inmiddels staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

Met zijn werk liet Sydney volgens Laura op veel mensen een onuitwisbare indruk achter. “Iedereen is geraakt door de manier waarop hij met zijn werk verbinding tussen mensen tot stand brengt. Hij is een enorme inspiratie voor de mensen met wie hij in contact komt. Nu hij wordt uitgezet, is die verbondenheid des te meer merkbaar. Er blijken zoveel mensen betrokken te zijn bij Sydney en zijn werk.” Ook Michel Togni, een bekende van Sydney die wekelijks met hem voetbalde zegt onder de indruk te zijn van zijn persoonlijkheid. “Ik heb hem leren kennen bij het voetballen en hij onderscheidt zich als het gaat om zijn sociale vaardigheden. Hij toont betrokkenheid en verbindt mensen.”

Vertrek

Het was dan ook schrikken voor Sydney en de mensen om hem heen toen hij drie weken geleden werd opgepakt en vastgezet door de Dienst Terugkeer & Vertrek. Hoewel zijn scheidingszaak nog altijd loopt, werd om onbekende redenen besloten dat hij toch niet langer het juridische scheidingsproces mocht afwachten en alsnog met spoed het land moest verlaten. Hij werd vastgehouden in Detentiecentrum Rotterdam, tot zijn vertrek vorige week donderdag.

Vanuit Rotterdam had Sydney telefonisch en via bezoekuren contact met vrienden en kennissen. Laura sprak hem via de telefoon en vertelt dat Sydney zich rustig hield onder de situatie, hoewel hij ervan geschrokken is dat hij is vastgezet. “Hij was altijd al van plan om terug te keren naar Zambia en hij accepteert het om terug te gaan. Hij voelt zich thuis in zowel Zambia als Nederland. Het liefste zou hij heen en weer willen reizen tussen zijn geboorteland en Nederland om in beide landen zijn werk voort te zetten.” In Nederland kunnen mensen die het land gedwongen moeten verlaten echter een inreisverbod opgelegd krijgen, wat betekent dat ze voor maximaal vijf jaar niet het Schengengebied in mogen reizen.

Afwezig

Intussen worden de gevolgen van zijn afwezigheid onder de mensen met wie hij werkte gevoeld. “Betrokkenen bij de stichting proberen zonder Sydney wel verder te gaan met het verspreiden van zijn boodschap van verbinding”, zegt Laura. Vanuit Zambia wordt het lastig voor Sydney om zijn activiteiten voor de stichting voort te zetten. Volgens Laura blijft hij desondanks positief. “Ook al is hij letterlijk in een hoek gedrukt, hij blijft zijn uiterste best doen om het grotere plaatje te zien. Ook nu blijft hij inzetten op verbinding.”

Sydney heeft een rechtszaak aangespannen tegen zijn inbewaringstelling. Vorige week maandag oordeelde de rechter hierin dat zijn arrestatie rechtmatig was. Sydney en zijn advocaat zijn hiertegen in hoger beroep gegaan. Sydney is inmiddels in Zambia, maar hoopt in hoger beroep een schadevergoeding te kunnen krijgen voor de periode dat hij heeft vastgezeten. Deze zaak loopt nog.

In verband met de lopende rechtszaak willen Sydney en zijn advocaat allebei voorlopig niet reageren op de situatie. De Integratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft laten weten geen uitspraken te doen over individuele zaken.