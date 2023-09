Utrechter verdacht van serie plofkraken op geldautomaten in Duitsland

Een verdacht pakketje in een woning aan de Boliviadreef hield de gemoederen flink bezig gisterenochtend. Meerdere woningen werden ontruimd. Een Utrechter wordt nu in verband gebracht met een serie plofkraken op Duitse geldautomaten, wat de aanleiding vormde voor een doorzoeking aan de Boliviadreef.

De Nederlandse en de Duitse politie hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar tientallen plofkraken op geldautomaten in Duitsland. Op basis hiervan hebben de Duitse autoriteiten aan de Nederlandse politie gevraagd om een aantal arrestaties en huiszoekingen te doen.

Een van deze doorzoekingen vond gisteren plaats in een woning aan de Boliviadreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Daar werd een verdacht pakketje aangetroffen, waarna meerdere omliggende woningen zijn ontruimd. Door de EOD werd later vastgesteld dat er geen sprake was van explosief materiaal.

In totaal zijn er gisteren vier personen aangehouden. De vier verdachten, in de leeftijden 25, 26, 29 en 30 jaar, komen uit Mijdrecht, Utrecht en Houten.