Utrechter vrijgesproken van plofkraken in Duitsland

Een 31-jarige man uit Utrecht is vrijgesproken van betrokkenheid bij twee plofkraken in Duitsland en deelname aan een criminele organisatie. Ook twee Amsterdammers zijn vrijgesproken voor deze feiten maar zijn wel veroordeeld voor autodiefstal en witwassen.

Op 1 februari en 17 februari 2017 werden in Neukirchen-Vluyn en in Aachen-Simmerath in Duitsland 2 plofkraken gepleegd door gemaskerde mannen. Bij de overval op de geldautomaat in Neukirchen-Vluyn maakten ze ongeveer 118.000 euro buit, bij de andere lukte het de daders niet om geld te stelen.

Foto flitspaal

De mannen kwamen in het vizier van de politie nadat de naam van één van hen naar boven kwam in een onderzoek naar twee schietpartijen op een coffeeshop in Amsterdam. Na verder onderzoek werden de mannen gearresteerd, maar bij de rechtbank bleek er toch onvoldoende bewijs te zijn.

Zo zou een foto die gemaakt was door een flitspaal van onvoldoende kwaliteit zijn om de mannen op te herkennen. Ook is er geen DNA van de mannen aangetroffen op de plaats delict en zouden telefoongegevens ook uitsluitsel geven.