Utrechter Yvonne Hondema wordt de nieuwe politiechef van de eenheid Midden-Nederland

Utrechter Yvonne Hondema (51) wordt de nieuwe politiechef van de eenheid Midden-Nederland. Vanaf 1 februari volgend jaar neemt zij het stokje over van Martin Sitalsing. “Het voelt echt als thuiskomen.”

De 51-jarige Utrechter begon haar politiecarrière in 1998 bij het regiokorps Utrecht. In verschillende functies werkt Hondema meerdere jaren in de stad. Na een korte uitstap naar de Rotterdamse politie keert ze nu weer terug naar de eenheid Midden-Nederland.

Hondema: “Ik ken de eenheid goed en ik voel mij ermee verbonden. Niet alleen omdat ik er lang met veel plezier heb gewerkt, maar ook omdat ik er zelf woon. Een prachtige eenheid in het hart van Nederland.”

Belangrijke onderwerpen

Volgens Hondema zijn de belangrijkste onderwerpen waar de regio mee te maken heeft georganiseerde ondermijnende criminaliteit en cybercriminaliteit. Ook zichtbaarheid is voor de toekomstige chef een belangrijk punt. “Ik vind het belangrijk dat wij goed in verbinding staan met de inwoners van ons gebied en dat wij zichtbaar zijn in de buurten en wijken zodat het vertrouwen in de politie groot blijft.”

Burgemeester Sharon Dijksma is ook positief over de benoeming van de nieuwe politiechef. “Met haar halen we een ervaren kracht binnen die onze eenheid goed kent. Daarbij is ze een sterke vrouw met hart voor de zaak, iets wat de regio ten goede zal komen. Ik kijk erg uit naar onze samenwerking.”