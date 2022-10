Utrechters bouwen in 900 minuten een kartonnen stad in Bibliotheek Neude

Utrechters bouwen een stad van karton, midden in de grote hal van de Bibliotheek Neude. Dit gaat in totaal drie dagen lang en vijf uur per dag door, bij elkaar is dat 900 minuten. Vrijdag om 16.30 is het bouwwerk klaar.

Een kartonnen versie van de Domtoren staat in het midden van de hal in de Bibliotheek Neude. Het icoon van Utrecht gold als startpunt van de bouwwerkzaamheden van de Utrechters zelf. De rest van de kartonnen stad is bedacht en gebouwd door kinderen die naar de bibliotheek kwamen om te helpen bij de bouw.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

“In deze stad zijn de bouwwerken met elkaar verbonden”, schrijft Bibliotheek Utrecht over het project. “Met fikse muurdoorbraken, tokkelbanen en trappen. Luchtbruggen die hoog een oversteek maken. Of gewoon een huis in een huis op een verdieping in een groots gebouw.”

Wethouder Dennis de Vries en een delegatie van de Kinderraad komen op vrijdag om 16.30 de bouwwerkzaamheden op een feestelijke manier afsluiten. Daarna verplaatsen de bouwsels naar de Kijkkast en het Atelier van Bibliotheek Neude, op de eerste etage. Daar zijn ze vanaf 1 november te bewonderen.