Utrechters ervaren in vergelijking met inwoners in andere grote steden relatief weinig overlast van drugsgebruikers

Inwoners van Utrecht hebben relatief weinig last van drugsgebruikers in hun woonbuurt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de andere grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, is de overlast relatief gezien een stuk groter.

In Utrecht ervaart 5,1 procent van de inwoners ‘veel overlast’ van drugsgebruik in hun woonbuurt, zo blijkt uit de cijfers. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam ligt dat percentage met respectievelijk 9,3, 8 en 7,1 procent een stuk hoger. In heel Nederland gaat het om 3,3 procent van de totale bevolking van 15 jaar en ouder. Dat komt neer op 490.000 mensen, ten opzichte van 440.000 in 2021.

Niet alleen in de grote steden ervaren meer inwoners overlast van drugsgebruik dan in Utrecht. Ook in minder grote steden als Roosendaal (9,7 procent), Vlaardingen (7,9 procent), Venlo (7,3 procent), Tilburg (7,2 procent), Schiedam (7 procent) ligt het percentage inwoners dat overlast ervaart hoger dan in de Domstad.

Harddrugsverbod

De gemeente Utrecht concludeerde vorige maand ook dat de overlast van verslaafden in Utrecht is afgenomen. Volgens de gemeente heeft dat onder meer te maken met het harddrugsverbod en de gebiedsverboden bij het Lucasbolwerk, het Hieronymusplantsoen en sinds kort Park Lepelenburg. Wel blijkt dat het aantal meldingen van omwonenden en ondernemers over intimidatie en vervuiling weer is toegenomen nu het zomer is.