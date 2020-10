Utrechters fietsen alternatieve Vuelta-etappe in de vorm van Spaanse stier

Fietsfanaten Kaspar Hanenbergh, Marc Lubbers en Laurens Hitman hebben op 20 oktober, de dag dat eigenlijk de Vuelta in Utrecht zou starten, een alternatieve etappe voor de wielerronde gefietst. De fietsroute had de vorm van een Spaanse stier: een ‘knipoog naar de organisatie van de Vuelta’.

De Vuelta zou in de zomer van 2020 in Utrecht starten, in navolging van de Tour de France (2015) en de Giro d’Italia (2010). De Ronde van Spanje zou eigenlijk deze zomer uit onze stad vertrekken, maar dat ging niet door, vanwege het coronavirus. De organisatie verplaatste de startdatum naar 20 oktober, maar ook die verdween weer snel uit de agenda.

Spaanse stier

Om toch de aandacht van de Vuelta-organisatie vast te houden, stappen de enthousiaste fietsers, Kaspar Hanenbergh, Marc Lubbers en Laurens Hitman, op dinsdagavond op de fiets. De route is een bijzondere: hij heeft de vorm van een stier, het symbool voor Spanje. Marc Lubbers heeft de route ontworpen, die is 22 kilometer lang en het dier doorkruist bijna heel Utrecht. De hoorns reiken tot in Zuilen en zijn staart hangt in Wittevrouwen.

“We willen hiermee een signaal geven aan de organisatie van de Vuelta. Namelijk dat Utrecht nog steeds klaar is voor de start van de Ronde van Spanje”, laat Laurens Hitman vanaf de fiets weten. “Volgens ons is 2022 hét jaar voor de herkansing van de start van de Vuelta in Utrecht. Dan zijn er al meerdere feestelijkheden, want dat jaar viert Utrecht 900 jaar stadsrechten.”

Utrecht fietsstad

Utrecht is niet zomaar een fietsstad, vindt Hitman. “Ik kan me nog goed herinneren dat we in 2015 met vrouw en kinderen bij de Tour de France gingen kijken. En nu ik hier door de stad fiets, kom ik weer muurschilderingen tegen die me daaraan doen denken. Utrecht staat als fietsstad misschien niet op nummer 1. Maar wat mij betreft hoeft dat ook niet.”

Fietsen Maken Utrecht

Hanenbergh en Hitman zijn zeer goed op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van fietspaden en -verbindingen in en rond Utrecht. Zij schreven hierover een boek: Fietsen Maken Utrecht. In dit boek fietst de lezer mee langs de Utrechtse etappes van Giro, Tour en Vuelta en ziet zo hoe Utrecht dé fietsprovincie van Nederland is geworden.

Daarbij weiden ze uit over de Utrechtse ‘auto te gast-straten’ en de grootste fietsenstalling ter wereld. Het is een boek voor zowel inwoners van Utrecht, toeristen, als buitenlandse ‘fietsprofessionals’ die hierheen komen om kennis op te doen.

Kaspar Hanenbergh denkt verder vooruit: “Het boek is ook een volgende stap om uiteindelijk te komen tot een interactief fietscentrum, waar de ontwikkelingen worden getoond en je op antieke én nieuwe, futuristische fietsen kunt rijden.”