Utrechters in de Tweede Kamer; hoe is het met de kandidatenlijsten voor de verkiezingen?

Steeds meer politieke partijen maken hun kandidatenlijsten bekend voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Daarmee wordt er ook steeds meer bekend over de vertegenwoordiging van Utrechters op de lijsten. Een klein overzicht van Utrechters die op een verkiesbare plek staan – als we de peilingen een beetje volgen.

De hoogst genoteerde inwoner uit Utrecht is Anne-Marijke Podt, ze staat op plek 4 bij D66. Van 2014 tot 2021 zat ze in de gemeenteraad van Utrecht.

Bij de VVD komen we op plek 12 ook een voormalig raadslid uit Utrecht tegen. Queeny Rajkowski zat van 2014 tot 2021 in de gemeenteraad. Op plek 15 bij de VVD staat Judith Tielen, gemeenteraadslid in Utrecht van 2014 tot 2017. Beiden wonen in de gemeente.

Recent werd ook bekend dat de huidige demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen, en voormalig wethouder en raadslid voor de ChristenUnie in Utrecht, niet op de kandidatenlijst staat voor die partij. In een verklaring liet hij weten dat hij zelf twijfels had of zijn plek op de lijst wel ‘het beste voor onze partij’ was. Daarom besloot hij om zich terug te trekken. De lijsttrekker voor ChristenUnie, Mirjam Bikker, woont dan wel niet meer in Utrecht, ze zat hier wel in de gemeenteraad van 2006 tot 2013. Tegenwoordig woont ze in Gouda.

Geen Utrechters

Opvallend is dat de combinatie van GroenLinks/PvdA geen enkele Utrechter op de lijst heeft, terwijl GroenLinks in Utrecht toch al jaren zeer succesvol is tijdens verkiezingen. Ook bij de BBB is geen inwoner van de stad te vinden.

Dan zijn er nog partijen waar de kandidatenlijst nog niet volledig bekend is gemaakt. Bijvoorbeeld de lijst van Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt, in de peilingen goed voor een flink aantal zetels. Ook de lijsten van onder meer de Partij voor de Dieren, Volt en de PVV zijn nog niet volledig bekend.

Voorkeursstemmen

Verder staan er nog Utrechters op de lijsten bij verschillende partijen die – uitgaande van recente peilingen – waarschijnlijk niet in de Tweede Kamer gaan komen. Uiteraard blijft dat theoretisch wel mogelijk door bijvoorbeeld voorkeursstemmen of als de uitslagen totaal afwijken van de peilingen.

Formeel zijn er nog enkele weken voordat de definitieve kandidatenlijsten van alle partijen bekend zijn. Sommige partijen zijn nog aan het schaven aan de lijsten, en ook kan het zijn dat de leden van partijen nog veranderingen kunnen aanbrengen.