Utrechters in vier wijken kunnen komende zomer meedoen aan Europees hitteproject

Verstedelijking, hete zomers en droogte dagen de stad uit. Met name de groenarme buurten in Utrecht, Kanaleneiland, Rivierenwijk, Ondiep en Zuilen, lijden daaronder. Met het project ‘Groene Buurt, Koele Buurt’ wil de gemeente Utrecht, in samenwerking met de provincie Utrecht en de Natuur en Milieufederatie, de hittestress in deze buurten in kaart brengen deze zomer. Utrechters uit deze buurten kunnen zich aanmelden om met speciale meetkastjes de temperatuur meten. Utrecht doet als een van de zes Europese steden mee aan dit project.

Met het onderzoeksproject ‘Groene Buurt, Koele Buurt’ wil de gemeente deze zomer de hittestress in de groenarme buurten Kanaleneiland, Rivierenwijk, Ondiep en Zuilen in kaart brengen. “We weten dat bepaalde delen van Utrecht heel veel warmer worden dan andere delen en dat dit te maken heeft met de hoeveelheid groen. Met dit project willen we die hitte in kaart brengen én onderzoeken hoe dit door inwoners van onze stad beleefd wordt. De data die de deelnemers verzamelen kunnen we goed gebruiken om buurten te verkoelen”, zegt wethouder Susanne Schilderman.

‘Hittehelden’

Utrechters uit de buurten Kanaleneiland, Rivierenwijk, Ondiep en Zuilen kunnen zich aanmelden voor dit project. Deelnemers kunnen deze zomer met draagbare meetkastjes informatie verzamelen over hitte en luchtvochtigheid. Volgens de gemeente zijn de meetkastjes licht en makkelijk te bevestigen aan bijvoorbeeld een tas of een sleutelbos. Daarnaast leggen de vrijwilligers hun persoonlijke ervaring van hitteoverlast vast via de sensor of de app. Met dit project kunnen de deelnemende Utrechters zogenoemde ‘hittehelden’ worden, aldus de gemeente Utrecht.



Activiteiten

Met het project ‘Groene Buurt, Koele Buurt’ worden ook activiteiten in de buurt georganiseerd over hitte en de verkoelende werking van groen. Tijdens deze activiteiten worden ook de resultaten van het lopende onderzoek besproken, leren bewoners over maatregelen die hitte kunnen verminderen en werken ze samen met experts van Natuur en Milieufederatie Utrecht aan een plan om de wijk te verkoelen. Zo worden er onder andere workshops georganiseerd over de aanleg van geveltuinen.

Europese samenwerking

Niet alleen Utrecht heeft last van de hitte. Ook andere Europese steden krijgen te maken met uitdagingen deze zomer. De gemeente zoekt daarom actief Europese samenwerking. Het project ‘Groene Buurt, Koele buurt’ is onderdeel van UrbanReleaf, een door burgers aangedreven milieubewakingsproject dat strijdt voor groenere steden. Utrecht is een van de zes Europese pilotsteden, naast Riga, Dundee, Mannheim, Cascais en Athene.