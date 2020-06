Utrechters kiezen vaker voor fiets of openbaar vervoer; autogebruik in de stad neemt af

Steeds meer Utrechters laten de auto links liggen. De afgelopen jaren wordt vaker gekozen voor bijvoorbeeld de fiets of het openbaar vervoer. Dat blijkt uit de monitor mobiliteitsplan van de gemeente Utrecht.

Tussen 2016 en 2019 steeg het aantal fietsers in Utrecht met 15 procent en het ov-gebruik met 7 procent. In diezelfde periode bleef het autogebruik vrijwel gelijk, terwijl het aantal inwoners wel met 4 procent groeide.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ongeveer één op de drie Utrechtse huishoudens geen eigen auto heeft. Daarentegen wordt er in de stad wel veel gebruik gemaakt van deelauto’s. Het aantal hiervan groeide de afgelopen jaren naar 4.200 stuks, waarmee Utrecht relatief de meeste deelauto’s van Nederland heeft.

Doorgaand verkeer

Ook blijkt uit de cijfers dat de stedelijke verbindingswegen, zoals de Socrateslaan en de Spinozaweg, veel gebruikt worden door doorgaand verkeer. Zo’n 45 procent van de weggebruikers heeft geen bestemming of herkomst in het omliggende gebied.

Daarnaast ziet de gemeente dat 30 procent van de weggebruikers niet de dichtstbijzijnde invalsweg kiezen. Hierdoor is er meer verkeer is de stad.

Corona

Vlak na de invoering van de coronamaatregelen zag de gemeente de hoeveelheid verkeer strek afnemen. De laatste weken trekt het echter weer aan, maar de aantallen zijn nog niet zo hoog als begin maart.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal fietsers op de Amsterdamsestraatweg op werkdagen in de eerste week van juni ruim 80 procent was van het aantal in de eerste week van maart. Op de Biltstraat was dit ruim 70 procent. Ook het aantal auto’s en motoren is nog niet op het oude niveau.

Vooral het aantal Utrechters dat gebruikmaakt van het openbaar vervoer is flink gedaald. In de eerste week van juni was dit slechts 17 procent van het aantal van begin maart.