Utrechters kloppen twee keer vaker dan vorig jaar bij de gemeente aan voor duurzaamheidslening

Utrechters hebben dit jaar twee keer zo vaak bij de gemeente een duurzaamheidslening aangevraagd als vorig jaar. Met het geld kunnen inwoners energiebesparende maatregelen aan hun huis betalen. Vanwege het succes van de duurzaamheidslening, wordt het fonds verhoogd met vier miljoen euro.

De stijging van het aantal aanvragen heeft onder meer te maken met de stijgende energieprijzen. De noodzaak om woningen te verduurzamen en energie te besparen wordt groter en is voor veel Utrechters zelfs nodig om de rekeningen nog een beetje betaalbaar te houden.

De duurzaamheidslening is een van de manieren waarop de gemeente Utrecht inwoners probeert te helpen met het nemen van energiebesparende maatregelen. Woningeigenaren kunnen bij de gemeente een lening afsluiten onder gunstige voorwaarden. Met het geld kunnen ze energiebesparende maatregelen betalen. Volgens de gemeente is het rentetarief van de duurzaamheidslening lager dan bij vergelijkbare leningen, zoals de energiebespaarlening van het Rijk.

Aanvulling

Sinds het in het leven roepen van de duurzaamheidslening in 2012 zijn er bijna 700 leningen verstrekt. Ook blijkt dat de lening steeds meer wordt aangevraagd. Het aantal aanvragen verdubbelde dit jaar ten opzichte van dezelfde lening vorig jaar. Gemiddeld wordt 11.700 euro geleend, wat 30 procent hoger is dan voorheen.

De gemeente wil dat meer Utrechters gebruik kunnen maken van de duurzaamheidslening en vult daarom het fonds aan met twee keer twee miljoen euro. Naar verwachting kunnen daarmee 300 tot 350 huishoudens de komende twee jaar zo’n lening afsluiten.

Geld niet op de plank

Wethouder Lot van Hooijdonk is blij met het extra geld: “We zien in Utrecht dat mensen vaak wel willen verduurzamen, maar het geld hiervoor zelf niet op de plank hebben liggen. Terwijl je woning verduurzamen juist nu zo belangrijk is om je energierekening te verlagen. Met het aanvullen van het fonds voor deze lening maken we het voor meer inwoners mogelijk om energiebesparende maatregelen te treffen. Denk aan het isoleren van de woning, HR++ glas of de aanschaf van zonnepanelen of een hybride warmtepomp. Dit soort investeringen betaalt zichzelf al heel snel terug.”

