Utrechters krijgen in een jaar tijd ruim 4.500 coronaboetes

De politie heeft in de stad Utrecht tot nu toe 4.596 coronaboetes uitgeschreven. Dat deden ze in de periode van maart 2020 tot maart 2021.

De politie publiceerde afgelopen jaar regelmatig landelijk cijfers over het aantal uitgeschreven boetes, maar doet dat nu naar eigen zeggen eenmalig ook op gemeenteniveau.

Verreweg het grootste deel van de boetes was voor het overtreden van de avondklok, waar de politie in Utrecht 3.153 mensen voor op de bon slingerden. Daarna werden de meeste boetes gegeven voor het niet houden van een veilige afstand. Dat gebeurde in een jaar tijd 300 keer.

Tekst loopt door onder grafiek

In heel Nederland zijn 112.975 coronaboetes uitgedeeld en 40.555 waarschuwingen gegeven. 64 procent van de uitgeschreven boetes waren voor het overtreden van de avondklok. In grote steden werd, zoals voor de hand ligt, relatief meer bekeurd dan in landelijke gebieden.