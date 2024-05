Utrechters kunnen bijdragen aan betere waterkwaliteit door te helpen met meten

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de gemeente Utrecht roepen Utrechters op om te helpen met het verbeteren van de waterkwaliteit. Bewoners kunnen helpen door de waterkwaliteit in hun eigen buurt te meten.

Het onderzoek loopt van mei tot augustus. Mensen die mee willen doen, kiezen een sloot in hun eigen buurt en vullen daarover een online vragenlijst in. Vragen in deze lijst gaan bijvoorbeeld over de helderheid en kleur van het water, over de diepte van de watergang, de soort oever en of het water een specifieke geur heeft.

Het waterschap gebruikt de metingen van Utrechters als aanvulling op zogenoemde ecoscans, die het waterschap en gemeenten elke drie jaar doen om de ontwikkeling van de waterkwaliteit in de gaten te houden.

“De metingen door inwoners zijn heel waardevol en helpen ons om de aanpak van de waterkwaliteit en de ecologie in het stedelijk in het stedelijk gebied te verbeteren”, zegt Gijs Stigter, portefeuillehouder waterkwaliteit.

Bijeenkomsten

Het waterschap organiseert samen met de gemeente bijeenkomsten waar uitleg wordt gegeven over de waterkwaliteit en hoe je metingen kunt uitvoeren. Op 25 mei wordt van 11.00 tot 15.00 uur zo’n bijeenkomst gehouden bij de Weerdsluis. Op de website van het waterschap staat meer informatie over het project.