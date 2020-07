Utrechters kunnen hun Koninklijke Onderscheiding nu ook echt opspelden

De 28 Utrechters die in april al telefonisch te horen kregen dat zij een lintje ontvangen kregen de onderscheiding dinsdag uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen. De lintjesregen vindt normaal gesproken vlak voor Koningsdag plaats, maar vanwege het coronavirus werd het dit jaar uitgesteld.

De landelijke lintjesregen is dit jaar op 3 juli, maar omdat Van Zanen dan al vertrokken is naar Den Haag werden de Koninklijke Onderscheidingen in Utrecht eerder uitgereikt. Van de gedecoreerden komen er 22 uit Utrecht, 3 uit Vleuten, 2 uit de Meern en 1 uit Kamen (Duitsland).

Het krijgen van een lintje is een symbolische erkenning voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij. De lintjes worden jaarlijks uitgereikt waarbij mensen die gedecoreerd worden vaak verrast worden.

Aanvraag

Om in aanmerking te komen voor een lintje moet een aanvraag worden ingediend bij de gemeente. Daarin staat onder andere wat de persoon allemaal heeft gedaan voor de samenleving en ook in welke periode dat was.

Het is daarnaast ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een bijzondere gelegenheid, zoals een jubileum. Deze uitreikingen vinden niet plaats tijdens de jaarlijkse lintjesregen.