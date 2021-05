Utrechters kunnen maand lang reageren op plannen voor Jaarbeurspleingebouw

Utrechters die hun mening willen laten horen over de plannen voor het Jaarsbeurspleingebouw kunnen dat vanaf maandag doen. Het zogenoemde Stedenbouwkundig Programma van Eisen is vandaag gepubliceerd op een speciale website.

Op de website staan de plannen voor het nieuwe Jaarbeurspleingebouw en een formulier dat iedereen die wil reageren in kan vullen. Het document gaat in op de ambities voor het Jaarbeurspleingebouw. Er wordt gekeken naar het gebouw zelf, maar ook naar de omgeving en bijvoorbeeld milieueisen.

Het Jaarbeurspleingebouw moet ‘bruisend, markant en gezond’ worden, aldus de gemeente Utrecht. Er komen voorzieningen die veel mensen aantrekken, zoals culturele voorzieningen, maar ook (nacht)horeca en “mogelijk een skatebaan”.

Wensen

De onderste lagen van het Jaarbeurspleingebouw zijn straks voor iedereen toegankelijk, terwijl bovenin verschillende soorten werkplekken komen. Utrechters konden vorig jaar wensen en suggesties voor de onderste lagen van het gebouw doorgeven aan de gemeente. Die ideeën zijn meegenomen in het programma dat vandaag gepubliceerd is.

Wethouder Eelco Eerenberg: “Als we zeggen dat het nieuwe Jaarbeurspleingebouw een gebouw van en voor de stad moet worden, dan menen we dat ook. Daarom hoop ik ook dat de wederom veel Utrechters van zich laten horen, zodat we ook echt een plan van de stad aan de ontwikkelaars kunnen voorleggen.”

Reageren

Reageren op de plannen kan van 10 mei tot 6 juni. De reacties worden beantwoord en kunnen leiden tot aanpassing van de plannen. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen wordt eind dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vervolgens komt er een tenderprocedure, waarin ontwikkelaars met hun ideeën kunnen komen. Daar moet een winnende ontwikkelaar uit naar voren komen. Eind 2024 moet de bouw beginnen.