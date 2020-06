Utrechters kunnen meedenken over nieuwe burgemeester

Utrechters kunnen vanaf nu laten weten welke aspecten zij belangrijk vinden van een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad vraagt iedereen om mee te denken en ideeën in te sturen. Dat kan zowel digitaal als schriftelijk tot en met 28 juni.

“Bijvoorbeeld welke eigenschappen de burgemeester moet hebben, of waar hij of zij als eerste mee aan de slag moet gaan, welke aandachtsgebieden u belangrijk vindt, enzovoort. […] Als inwoner van Utrecht kunt u daar nu over meedenken”, is te lezen op de speciaal ingerichte internetpagina waar je direct een formulier op kan invullen.

Ook kan je een mail sturen of een kaart in te vullen. Vanaf maandag zijn de kaarten onder meer te vinden in bibliotheken en op het stadhuis. Vervolgens kunnen die gratis worden verstuurd, maar je zelf afleveren kan ook. In de hal van het oude stadhuis en het stadskantoor staat namelijk een speciale brievenbus.

Anoniem

“We hopen dat veel inwoners van zich laten horen, zodat we als gemeenteraad uiteindelijk een mooie vacaturetekst kunnen opstellen”, zegt de voorzitter van de werkgeverscommissie.

De ideeën, die je anoniem kunt indienen, worden uiteindelijk openbaar gemaakt en gebruikt bij het opstellen van de profielschets van de nieuwe burgemeester.

Jan van Zanen maakte eerder bekend Utrecht te verruilen voor Den haag. Vanaf 1 juli wordt Peter den Oudsten de waarnemend burgemeester van Utrecht.