Utrechters kunnen meedenken over nieuwe inrichting van gebied rond Weerdsluis

De gemeente vraagt Utrechters om mee te denken over de herinrichting van het gebied rond de Weerdsluis. Daar komt meer groen, zitplekken en ruimte voor voetgangers en fietsers.

Om de openbare ruimte rond de Weerdsluis te verbeteren, werkt de gemeente Utrecht aan een schetsontwerp. “We willen het vooral prettiger maken om in het gebied te verblijven”, aldus de gemeente. Zo komt in het gebied ruimte voor groen en worden de aansluitingen op bestaande wandel- en fietsroutes verbeterd.

Meedenken

Om mensen uit de buurt en andere betrokkenen bij het schetsontwerp te betrekken, wordt op maandag 19 juni een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tussen 19.00 en 21.00 uur zijn mensen welkom bij poppodium EKKO. Om 19.30 uur is er een presentatie met toelichting over de plannen voor het gebied rond de Weerdsluis.

Daarnaast wordt er een klankbordgroep opgericht waarin mensen met verschillende achtergronden en belangen kunnen meedenken. Naast bijvoorbeeld ondernemers, fietsers en voetgangers worden er in de groep drie van de tien plekken voor omwonenden gereserveerd. Tijdens de informatiebijeenkomst kunnen geïnteresseerden zich melden om de bewonersbelangen in de klankbordgroep te vertegenwoordigen.

Ook kunnen bewoners reageren op een vragenlijst op het online platform Denk Mee. Deze wordt na de bijeenkomst online gezet.

Vervolg

Na alle opgehaalde opmerkingen, wensen en ideeën wordt het schetsontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van Weerdsluis. Daar komt in grote lijnen te staan wat waar zou kunnen komen. De verwachting is dat het schetsontwerp begin volgend jaar is vastgesteld door het college van B&W. Daarna wordt het ontwerp verder uitgewerkt.