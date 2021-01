Utrechters kunnen meedenken over nieuwe inrichting van Jaarbeursgebied

De gemeente vraagt Utrechters om mee te denken over de herinrichting van het gebied rond de Jaarbeurs. Daar komt namelijk, naast nieuwe beurshallen, een complete stadswijk.

De Jaarbeurs heeft een plan gemaakt om de bestaande Jaarbeurshallen te vernieuwen. Er komen nieuwe, duurzame hallen voor beurzen en evenementen. Rondom het terrein Nieuwe Jaarbeurs wordt een nieuwe wijk gebouwd. Op de plek van de parkeerterreinen, tussen het Merwedekanaal en de Overste den Oudenlaan, moeten woningen en kantoren komen.

De wijk wordt onderdeel van het Beurskwartier en zorgt straks voor aansluiting op de Merwedekanaalzone en Transwijk. Hiervoor moet er meer ruimte komen voor groen en ontspanning en zijn andere parkeervoorzieningen nodig.

Meedenken

De gemeente gaat onderzoeken hoe de Jaarbeurs de plannen kan ontwikkelen, maar wil dat inwoners van Utrecht meedenken over de toekomst van het Jaarbeursterrein. Daarvoor is een online vragenlijst in het leven geroepen.

De vragen hebben betrekking op de samenstelling van de wijk, bijvoorbeeld of het een gemengde wijk moet worden met woningen, werkplekken, winkels en horeca. Ook de inrichting van de wijk op het gebied van groen en water komt aan bod in de vragenlijst.