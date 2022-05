Utrechters kunnen meepraten over eerste ideeën nieuw ov-netwerk in de stad

De provincie Utrecht vraagt bewoners mee te denken over het toekomstige openbaar vervoer in Utrecht en Nieuwegein. Op woensdag 8 juni worden de voorstellen voor verschillende verbindingen in de regio gepresenteerd in het stadskantoor van de gemeente Utrecht. “We zijn benieuwd naar jullie mening en horen graag welke aandachtspunten jullie hebben”, aldus de provincie Utrecht.

Er moeten de komende tijd veel huizen worden gebouwd in Utrecht en het omliggende gebied, om daarmee het woningtekort in Nederland aan te pakken. Om de regio bereikbaar te houden moet er daarom ook flink geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer. De eerste ideeën zijn er al volgens de provincie. Deze worden dan ook op 8 juni gepresenteerd.

Het gaat specifiek om de verbindingen tussen station Utrecht Centraal, de Merwedekanaalzone, Nieuwegein en het Utrecht Science Park. “Hoe kun je straks met goed openbaar vervoer je nieuwe huis of je werk op Utrecht Science Park bereiken? En hoe voorkomen we overbelasting rond Utrecht Centraal en het centrum”, is te lezen op de website van de provincie.

Jaren

Bij het opnieuw inrichten van het openbaar vervoer wordt niet over één nacht ijs gegaan. Het plan komt pas na meerdere jaren onderzoek tot stand en er zijn verschillende partijen, waaronder het Rijk, provincies, gemeenten, experts en belanghebbenden, bij betrokken.

In een eerder stadium is ook al aan bewoners gevraagd mee te denken. Toen was de vraag welke punten het best verbonden konden worden. “Nu gaat het om wat daarvoor nodig is en hoe we dat goed kunnen doen. Doen we dat met een bus, tram of metro? En via welke route?”

Aanmelden voor de informatieavond kan via deze website.