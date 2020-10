Utrechters kunnen nu gratis een kaartje sturen tegen eenzaamheid

Iedereen die dat wil kan vanaf vandaag gratis een kaartje sturen. De gemeente Utrecht is namelijk begonnen met een kaartjesactie tegen eenzaamheid. Op een speciale website kies je een kaart en voeg je een persoonlijke boodschap toe. De gemeente verstuurt hem vervolgens naar het juiste adres.

De kaartjes op liefstadsie.nl hebben Utrechtse teksten als ‘omdat je zo’n fijne goazerd ben!’ of ‘omdat je zo’n tof wijffie ben!’, maar je kunt ze ook gebruiken om iemand uit te nodigen: ‘samen een koffietje doen?’ of ‘morgen even zwaaien?’. Nadat je een kaartje hebt gekozen, schrijf je een boodschap voor de ontvanger en vul je zijn of haar adres in. De gemeente verstuurt je kaartje vervolgens.

“Een simpele ‘hoi’ of een praatje kan al het verschil maken”, schrijft de gemeente over de actie op Twitter. “Doe daarom mee tegen eenzaamheid en stuur een gratis kaartje.” De gemeente heeft onder de naam Utrecht Omarmt vaker acties om eenzaamheid onder Utrechters tegen te gaan.