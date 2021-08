Utrechters kunnen nu in de Jaarbeurs ook tweede vaccinatie zonder afspraak halen

Utrechters kunnen in de Jaarbeurs nu ook hun tweede coronavaccinatie halen zonder daarvoor eerst een afspraak te maken. Ook mensen die al een afspraak voor hun tweede prik hebben staan, kunnen in de Jaarbeurs terecht.

De Jaarbeurs is dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur open voor mensen die zonder afspraak gevaccineerd willen worden. Mensen die al een afspraak voor hun tweede vaccinatie hadden staan, kunnen alsnog eerder naar de vaccinatielocatie komen. “Ter plekke wordt de afspraak omgeboekt”, laat de GGD regio Utrecht weten. Wel is belangrijk dat er minimaal vier weken zit tussen de eerste en tweede vaccinatie.

Eerder was vrije inloop al mogelijk voor mensen die hun eerste prik wilden halen. De tweede vaccinatie wordt bij de GGD dan gelijk ingepland. Tussen de twee vaccinaties zit voor volwassenen minimaal vier weken. Bij kinderen tussen de 12 en 18 jaar is dat drie weken.

De Jaarbeurs is nog tot en met 26 augustus geopend. Daarna wordt de locatie gesloten. Mensen die dan nog hun tweede prik moeten krijgen, worden ingepland op een andere locatie in de regio. Andere vaccinatielocaties in de provincie zijn er in Amersfoort, Nieuwegein, Veenendaal, Driebergen, Zeist en Breukelen.