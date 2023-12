Utrechters kunnen reageren op nieuwbouwplannen de Helling; werkzaamheden starten volgend jaar

Voordat de plannen voor het nieuwe appartementencomplex op de Helling in Utrecht worden goedgekeurd, kunnen omwonenden nog hun reactie geven. Dat kan tot en met 26 januari. Daarnaast is dinsdag 19 december een bijeenkomst georganiseerd voor de mensen die meer informatie over het project willen.

Op de plek aan de Helling waar nu nog een leeg bedrijfspand staat moet straks een appartementencomplex verrijzen met in totaal 56 woningen. Op de begane grond van het pand komen 9 atelierwoningen. Het atelier ligt direct aan straat en op een tussenvloer komt het woongedeelte. Het idee is dat kunstenaars of andere creatieve ondernemers hier straks wonen en werken.

Daarnaast komen er 34 vrije sectorhuurwoningen en 13 middenhuurwoningen. In het pand komt een fietsenstalling voor de bewoners, en voor het gebouw komen bomen. Het appartementencomplex ligt straks tegenover poppodium De Helling.

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen tot en met 26 januari reageren op deze plannen. Dinsdag 19 december is er tussen 18.30 en 19.30 uur een inloopbijeenkomst in het leegstaande bedrijfspand op de Helling 12-14. “Na verwerking van de reacties legt het college het definitieve bestemmingsplan, naar verwachting in de lente van 2024, voor aan de gemeenteraad”, is te lezen in een wijkbericht. Het is de bedoeling dat later in 2024 de bouw begint.