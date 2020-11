Utrechters kunnen vanaf december een digitale straatkrant kopen

Binnenkort is het mogelijk om bij de Utrechtse straatnieuwsverkopers voor 2,50 euro een digitale editie van de krant te kopen. Klanten krijgen een QR-code en kunnen vervolgens met iDEAL afrekenen.

Eerder dit jaar werd bekend dat Straatnieuws Utrecht ging stoppen met de fysieke krant. Het werd naar eigen zeggen steeds lastiger om voldoende verkopers te vinden die genoeg kranten konden verkopen. “Steeds minder mensen waren bereid om met een krant voor de supermarkt te gaan staan. Ik denk dat de schaamfactor daarbij een rol heeft gespeeld”, zei Peter Smit van Straatnieuws Utrecht toentertijd.

De coronacrisis zorgde vervolgens voor een stroomversnelling. De laatste gedrukte editie van Straatnieuws kwam in maart uit. Daarmee kwam tegelijkertijd een eind aan ruim 25 jaar gedrukt Straatnieuws in Utrecht.

Toentertijd werd al het plan geopperd om online verder te gaan. “Het is nog niet zeker of dit initiatief op voldoende draagvlak kan rekenen. In de komende maanden zal moeten blijken of er voldoende geld en mogelijkheden zijn om via de website ook mensen in kwetsbare posities te ondersteunen.”

Digitaal

Nu is het dus zover, Straatnieuws Utrecht heeft een constructie verzonnen waarmee de verkopers hun werk voort kunnen zetten. Iedere verkoper heeft een eigen QR-code. “U kunt dan snel aanvinken dat u een nummer wilt voor 2,50 euro en of u nog een fooi wilt geven, om daarna te betalen via iDEAL”, is te lezen op de website van Straatnieuws Utrecht.

De verkoper krijgt later 80 procent van het aankoopbedrag en de volledige fooi in cash uitbetaald. Straatnieuws Utrecht verwacht dat het systeem begin december klaar is. “Vanaf half december kunt u uw verkoper weer steunen door een krantje bij hem of haar te kopen. Voor de feestdagen geeft dat gewoon een ouderwets goed gevoel.”