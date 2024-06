Utrechters kunnen vanaf nu ook meldingen over afval, verkeer en straatintimidatie doorgeven via app

De gemeente heeft een nieuwe app gelanceerd waarmee Utrechters meldingen kunnen doorgeven over onder meer afval, groen, verkeer, overlast, straatintimidatie, woonfraude of bedrijven die zich niet aan de regels houden. “Met de komst van deze app wordt het nog eenvoudiger om meldingen te doen”, zegt wethouder Linda Voortman.

Sinds november 2022 kunnen Utrechters onder andere via de website, telefoon en WhatsApp meldingen doorgeven aan de gemeente. Nu komt daar dus een app bij. De applicatie heet ‘Zo Gemeld’ en is gratis te downloaden op Apple en Android-telefoons.

De gemeente is van mening dat het vanaf nu nog makkelijker is om een melding te maken. “Dat is belangrijk, want de meldingen die we van inwoners binnenkrijgen, helpen ons de stad samen schoon en veilig te houden”, aldus de wethouder.

Op deze kaart zijn alle meldingen die in de stad zijn gedaan terug te vinden.