Utrechters kunnen vanaf nu ook met betaalpas of creditcard reizen met het openbaar vervoer

In de provincie Utrecht is het vanaf dinsdag mogelijk om met de betaalpas te reizen in het openbaar verover. Reizigers kunnen in- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard in de bussen en trams van U-OV en in de bussen van Syntus Utrecht.



Reizen met een betaalpas werkt hetzelfde als met de OV-chipkaart. Het is belangrijk dat zowel bij het inchecken als bij het uitchecken dezelfde betaalpas of creditcard wordt gebruikt. Een betaalpas/creditcard van plastic en een mobiele versie worden namelijk als twee afzonderlijke passen gezien, ook wanneer ze zijn gekoppeld aan dezelfde bankrekening.

Nu het in het Utrechtse ov mogelijk is om met de betaalpas te reizen, komt de landelijke dekking snel dichtbij. Naar verwachting is in- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard rond april of mei mogelijk in het openbaar vervoer in heel Nederland. Het in- en uitchecken met een contactloze betaalpas was al mogelijk voor treinreizigers van NS door heel Nederland.

Reiskosten

De nieuwe betaalvormen worden door de gezamenlijke ov-bedrijven en Translink in fases ingevoerd onder de overkoepelende naam ‘OVpay’. De prijs voor de reis met een betaalpas is gelijk aan reizen met een OV-chipkaart zonder korting of abonnement. De kosten van gemaakte reizen op een dag worden bij elkaar opgeteld en de volgende dag als één totaalbedrag afgeschreven.

In een later stadium wordt het ook mogelijk kortingsproducten te koppelen aan een betaalpas of creditcard.