Utrechters kunnen vanaf nu reageren op plannen voor herinrichting van de Amsterdamsestraatweg

De gemeente Utrecht heeft een conceptplan gepubliceerd voor de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg. De straat moet fiets- en voetgangervriendelijk worden en daarom worden verschillende maatregelen genomen. De eerste plannen zijn in te zien van 14 september tot en met 7 oktober.

De Amsterdamsestraatweg moet door de maatregelen veiliger en aantrekkelijker worden om te wonen, wandelen en winkelen. In de plannen die nu gepubliceerd zijn, is te zien dat dat bereikt moet worden met meer groen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een verlaging van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur.

“We hopen dat we met deze plannen tegemoet komen aan de wensen van bewoners, ondernemers en bezoekers”, zegt wethouder Klaas Verschuure. ”De Straatweg verdient een blijvende verbetering van de leefbaarheid, sociale veiligheid, verkeersveiligheid en economische vitaliteit. Deze plannen vormen een onderdeel van een breder en veel langer lopend proces om van de Amsterdamsestraatweg een veiliger, mooiere en gezelliger toegangspoort tot de stad te maken.”

Verbeteringen

De verbeteringen die Verschuure noemt, zijn op verschillende manieren terug te zien in de plannen. Tussen de Weerdsingel en het spoorviaduct wordt de straat bijvoorbeeld een veiligere plek waar fietsers en voetgangers goed kunnen oversteken.

Ook tussen het spoorviaduct en de Marnixlaan worden verbeteringen doorgevoerd. De pleinen bij de Watertoren, de Plantage, de Boor-Bethlehemstraat en Herenweg krijgen verhoogde verkeersplateaus en brede zebrapaden.

Over de gehele lengte van de Amsterdamsestraatweg komt een brede middenberm, van minstens één meter, waardoor voetgangers in twee etappes kunnen oversteken. Dat moet het oversteken rustiger en veiliger maken, waardoor ook de pleinen aangenamere plekken worden.

Obstakels

Tussen de pleinen komen om de ongeveer 100 meter drempels die de snelheid uit het verkeer moeten halen. Veel van de ongelukken op de Amsterdamsestraatweg komen, naast door te hard rijden, door verkeer dat uit de zijstraten komen.

De gemeente wil daarom het zicht vanuit de zijstraten verbeteren en obstakels, zoals parkeerplekken en fietsenrekken, weghalen als die het zicht belemmeren.

Groen

Veel van de bomen die nu op de Amsterdamsestraatweg staan hebben volgens de gemeente weinig ruimte om verder te groeien en zijn daarom in slechte conditie of sterven af. De bomen worden daarom vervangen door 110 nieuwe bomen. Echt grote bomen, zoals aan de kop van de straat en bij de Watertoren, blijven staan.

De nieuwe bomen langs de Amsterdamsestraatweg krijgen zowel onder als boven de grond genoeg ruimte om uit te groeien tot volwaardige bomen. De bomen zijn onder meer nodig voor klimaatbeheersing: door de schaduw van de bomen en minder asfalt wordt de weg in de zomer koeler.

Reageren

De gemeente noemt inspraak van bewoners, ondernemers en bezoekers van de Amsterdamsestraatweg ‘van groot belang’. Reageren op het zogenoemde concept Integraal Programma van Eisen en de ontwerpen kan van 14 september tot en met 7 oktober. Ook zijn er informatiebijeenkomsten, die voornamelijk online plaatsvinden. Aanmelden daarvoor kan via de website van de gemeente.

De reacties worden verwerkt in een nieuwe versie van het plan. De gemeente verwacht het plan uiteindelijk begin 2023 uit te kunnen voeren.