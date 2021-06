Utrechters kunnen vanaf vandaag reageren op de plannen voor de Maliebaan

Utrechters kunnen vanaf dinsdag reageren op de plannen voor de herinrichting van de Maliebaan. Daarnaast zijn enkele ideeën uit het oorspronkelijke ontwerp aangepast, waaronder het ontwerp voor de ventwegen.

In 2019 maakte de gemeente de plannen voor de Maliebaan bekend. Zo moet de middenbaan een autovrije promenade worden waar straks alleen toegang is voor fietsers en wandelaars. Het verkeer kan dan gebruikmaken van de ventwegen. Ook verdwijnen de verkeerslichten op de kruising met de Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat.

Snelheid

In het nieuwe ontwerp worden op de ventwegen een aantal maatregelen genomen die de snelheid van het verkeer moeten verminderen. Zo worden de wegen op enkele plekken versmald en voorzien van groene entrees.

Omdat de voorrangssituatie bij de kruising met de Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat wordt aangepast, ontstaan er volgens de gemeente straks tijdens de spits op de ventwegen wel wachtrijen met auto’s. “Dat is, op een kruispunt in de stad, geen ongewone situatie, zeker niet op wegen waar we doorgaand autoverkeer willen ontmoedigen.”

Wachttijd

Daartegenover staat wel dat de nieuwe situatie op het kruispunt de oversteekbaarheid ten goede komt en ook dat de wachttijd voor de grootste verkeersstroom op het punt, namelijk het verkeer dat op de Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat rijdt, korter wordt.

Vanwege de nieuwe inrichting van de ventwegen verdwijnen er zo’n 40 parkeerplaatsen. Dat is volgens de gemeente meer dan eerder werd gedacht. “Gezien de parkeerbelasting, de uiteenlopende geluiden uit de buurt en de ontwikkelingen in parkeervergunningen, vinden we een dergelijke afname in dit verband acceptabel.”

Kritiek

Op de plannen voor de herinrichting van de Maliebaan kwam kritiek van omwonenden. Zij wilden juist dat de middenbaan openbleef voor verkeer en zijn in 2019 een petitie gestart.

Utrechters kunnen van 15 juni tot en met 15 augustus reageren op het plan. Meer informatie daarover is te vinden op de website van de gemeente.