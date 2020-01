Utrechters kunnen voor een flitshuwelijk terecht bij een balie in Stadskantoor

Stellen die in Utrecht zo snel en simpel mogelijk willen trouwen kunnen dat vanaf maart gewoon aan de balie doen in het Stadskantoor. Voorheen moest het bruidspaar naar een speciale trouwruimte waar ook plek was voor enkele gasten. Met het idee van de VVD moet de wachtlijst voor huwelijken sneller korter worden.

Sommige stellen pakken groots uit met een huwelijk, maar er zijn er ook zat die graag eenvoudig trouwen. In Utrecht kon men al ‘eenvoudig trouwen’. Dit gebeurt in ongeveer tien minuten, zonder ceremonie maar wel met het ja-woord en het ondertekenen van de papieren. Deze vorm van trouwen gebeurt in een speciale ruimte op de zesde verdieping op het Stadskantoor.

Flitshuwelijk

De gemeente gaat nu, op initiatief van de VVD, flitshuwelijken aanbieden. Deze manier van huwelijksvoltrekking verschilt niet veel van het ‘eenvoudig trouwen’, maar gebeurt wel gewoon aan de balie. Op deze manier moet het nog sneller gaan waardoor er mogelijk meer huwelijken gesloten kunnen worden.

De VVD heeft het plan bedacht om de wachtlijst voor ‘eenvoudig trouwen’ te verkorten. Het gaat om een proef van een half jaar van de gemeente om te bekijken of hier vraag naar is en of de wachttijden echt verkorten.

De kosten voor het baliehuwelijk zijn net zo hoog als bij het eenvoudig trouwen: 163 euro. Dit is overigens niet kostendekkend, de gemeente legt hierop bij om het huwelijk voor iedereen toegankelijk te maken.