Toegankelijk, bijzonder, of extra vroeg open: 227 stembureau’s in Utrecht

Utrechters kunnen aanstaande woensdag op maar liefst 227 locaties in de stad terecht om hun stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Er zitten bijzondere locaties tussen, er zijn er stembureau’s voor mensen met een auditieve of visuele beperking en er wordt zelfs ergens radio gemaakt. De meeste stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur.

Veel scholen, buurtcentra, ziekenhuizen, gymzalen openen hun deuren als stembureau. Ook de Universiteit Utrecht stelt meerdere locaties beschikbaar, waardoor stemmen voor studenten en medewerkers extra toegankelijk wordt gemaakt.

Daarnaast zijn er diverse culturele hotspots waar gestemd kan worden, zoals TivoliVredenburg, Pathé Utrecht, Castellum Hoge Woerd en verschillende theaters. Het stemmen kan ook gecombineerd worden met een sportief uitje, zoals bij zwembad De Kwakel.

Voor reizigers zijn er meerdere stembureaus op Utrecht Centraal. Wie vroeg wil stemmen, kan op drie plekken in en buiten de stationshal al vanaf 06.45 uur terecht. Naast Bar Beton, op de eerste verdieping van de stationshal, wordt van 06.00 tot 10.00 uur een live radioshow gemaakt door de zenders 3FM en FunX over de verkiezingen.

Stemmen met een beperking

De stembureaus bij het stadhuis en het stadskantoor hebben allebei een speciale functie. Het stadskantoor is ingericht voor mensen met een visuele beperking, zoals blinden en slechtzienden. Op het stembureau zijn een stemmal en soundbox aanwezig. Ook is het geschikt voor mensen die niet kunnen lezen.

Bij het stembureau in het stadhuis spreken alle leden van het stembureau gebarentaal. Voor mensen zonder auditieve beperking is een gebarentolk aanwezig. Bij alle stembureaus in Utrecht kunnen inwoners gebruik maken van een gebarentolk op afstand, door via een QR-code in te bellen met een gebarentolk.

Verschillende religieuze instellingen doen ook mee als stemlocatie: onder andere de Jacobikerk, Jeruzalemkerk, Wilhelminakerk en Moskee Ulu functioneren dit jaar als stembureau.

Door de val van het kabinet-Schoof op 3 juni is het relatief kort geleden dat Utrechters naar de stembus mochten gaan. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 waren er met 182 locaties minder plekken om te stemmen. In dat jaar was de opkomst bijna tachtig procent.

Op de website van de gemeente is woensdag de hele dag te zien hoe druk het is bij elk stembureau. Zo kunnen inwoners hun bezoek beter plannen.