Utrechters leveren in twee dagen tijd ruim 210 kilo vuurwerk in bij de gemeente

Tijdens de inleveractie van afgelopen week is ruim 210 kilo vuurwerk ingeleverd bij de gemeente. Utrechters konden tijdens de inleveractie straffeloos hun vuurwerk komen brengen. Zij kregen dus geen boete of strafblad.

Het ging niet alleen om legaal vuurwerk, dat vanwege het landelijke vuurwerkverbod werd ingeleverd, maar ook om illegaal vuurwerk dat sowieso al verboden was. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het vuurwerk ingenomen, slaat het tijdelijk ergens op en vervoert het naar een locatie waar het vernietigd wordt.

Het inleveren van consumentenvuurwerk of illegaal vuurwerk kon straffeloos in het kader van de pardonregeling, zo liet het ministerie van Justitie en Veiligheid vorige week weten. Burgemeester Dijksma noemt de inleveractie een succes. “Zo dragen we samen bij aan een veilige stad rond de jaarwisseling”, schrijft ze op Twitter.