Utrechters lijken nauwelijks te worden beboet op verkeerd aanbieden grofvuil

Het lijkt erop dat het verkeerd aanbieden van grofvuil en afvaldumpingen in Utrecht zo goed als onbestraft blijven. In 2021 zijn er namelijk slechts twee boetes hiervoor uitgeschreven. Hoe vaak grofvuil vorig jaar in de gemeente verkeerd is aangeboden is echter niet bekend.

Het college reageerde woensdag op schriftelijke vragen die eind vorig jaar door de VVD en SP werden gesteld. De partijen vroegen met name opheldering over een aantal bergen grofvuil aan de Hannolaan en de Alexander de Grotelaan in Kanaleneiland, die ‘ogenschijnlijk’ niet snel werden opgeruimd.

De gemeente zegt daarover dat in dat specifieke geval renovatiewerkzaamheden een belangrijke oorzaak waren. Er waren namelijk containers geplaatst door de woningbouwcorporatie, maar deze bleken snel vol te zitten. Ook waren de containers afgesloten in de avonduren en in het weekend. “Dit leidde tot de gemelde bergen grofvuil bij de aanwezige ondergrondse containers.”

Handhaven

Daarnaast vroegen de VVD en SP of het college van plan was op het verkeerd aanbieden van grofvuil en afvaldumpingen in Kanaleneiland te handhaven. De gemeente zegt dat dader beboet wordt, zodra deze achterhaald kan worden. “Onderzoek naar de herkomst van grofvuil is zeer arbeidsintensief en levert in slechts enkele gevallen resultaat op”, aldus het college.

Zo zijn vorig jaar in Utrecht twee boetes uitgeschreven voor dit vergrijp en geen enkele daarvan in Zuidwest, de wijk waar ook Kanaleneiland deel van uitmaakt. “We zorgen wel dat het afval op straat zo spoedig mogelijk wordt verwijderd”, aldus het college.