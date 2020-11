Utrechters maken surrealistische podcast Staatsgeheim

De Utrechtse fotograaf en filmmaker Loek Hennipman (25) van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht heeft de podcast Staatsgeheim geschreven, samen met acteur Harm Duco Schut van het Internationaal Theater Amsterdam.

“Ik heb getwijfeld of het de juiste keuze is om deze podcast te maken, omdat ik weet dat het enorme gevolgen gaat hebben. Maar in the end is dat ook precies de reden dat ik hem maak”, zo luidt de intro van de podcast ‘die nooit gemaakt had mogen worden’. In de vierdelige podcastserie vertelt de Groningse student Max wat hem is overkomen. Hij doet mee aan een pilot van de Primitieve Podcast, samen met de Utrechtse avonturier Leon.

De eerste drie afleveringen van Staatsgeheim zijn al uit en blijkt al snel een succes. De podcastserie stond dagenlang op nummer 1 in de Spotify Trending podcasts. Hij stijgt nu naar de Top 5 op Apple Podcasts en nadert de Top 10 op Spotify Top podcasts.

Hyperrealistisch

Hoewel het verhaal zich niet in Utrecht afspeelt, heeft de stad er wel een rol in. Zo komen TivoliVredenburg en Café Voortuin voorbij in het verhaal. Dat deze plaatsen worden genoemd, is niet verwonderlijk, want de 25-jarige Loek Hennipman is een echte Utrechter: “Utrecht is echt mijn plekje. Ik ben hier geboren, getogen en ik woon nog steeds in Utrecht.”

Met het noemen van deze Utrechtse uitgaansgelegenheden wilden de schrijvers het fictieve verhaal nog hyperrealistischer maken. “Het is leuk om dan plekken er in mee te nemen waar we zelf ook kwamen, toen dat nog mocht natuurlijk. Als je die plekken kent, geeft je dat er een extra gevoel bij. Dat schetst nog beter het beeld.”

Hennipman vertelt dat je hiermee een wereldje creëert voor de luisteraars, ook degenen die niet uit Utrecht komen. “Hetzelfde gebeurt ook al bij bijvoorbeeld de verhalen van Harry Potter, waar alle plaatsen en namen verzonnen zijn.” Maar, zegt hij, het leukste is het wel als mensen de plekken ook echt kennen. Dat werkt nog beter.

Grens opzoeken

De bevriende Harm Duco Schot en Loek Hennipman kwamen beiden zonder werk te zitten door de coronacrisis. Ze besloten toen hun tijd goed te benutten. Hennipman: “Het blijft belangrijk om door middel van kunst en cultuur mensen aan het denken te blijven zetten. (…) We wilden daarbij de grens opzoeken tussen fictie en non-fictie.” Veel van hun inspiratie komt dan ook uit true crime podcasts als Brand in het Landhuis en De Blankenberge Tapes.

Voor de productie van Staatsgeheim kroop Loek in de rol van Leon, iets dat hij nog niet eerder had gedaan. “Met schrijven had ik al wel ervaring, maar als fotograaf en filmmaker was de uitvoering altijd visueel.” Hennipman zegt altijd kritisch op zijn werk te blijven, maar tevreden met het eindresultaat is hij wel.

Ook de Utrechter Arno Peeters werkte mee aan de productie van Staatsgeheim. Hij verzorgde zowel de montage, mixage als het sounddesign van de podcast. De vierde en laatste aflevering van de podcast Staatsgeheim is vanaf dinsdag 1 december te beluisteren op Spotify en Apple Podcasts.