Utrechters met een elektrische auto gaan meer betalen aan de laadpaal

Mensen die in Utrecht hun elektrische auto willen opladen, gaan vanaf 1 april meer betalen. De elektriciteitsprijzen zijn de afgelopen periode toegenomen en dat wordt doorberekend aan de laadpaal. Dit betekent dat er vanaf 1 april 40 cent per kilowattuur moet worden afgerekend.

“Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat de elektriciteitsprijzen de laatste maanden behoorlijk gestegen zijn”, schrijft het college in een brief aan de raad. “Dit is het gevolg van het snelle economisch herstel na corona en de geopolitieke situatie.”

De verhoging van de elektriciteitsprijs is tot nu toe nog niet doorberekend in de laadprijzen. Dit komt doordat er ook gekeken wordt naar de zogenoemde cao-loonindex. De energieprijs zou het afgelopen jaar weliswaar met 200 procent zijn gestegen, maar de cao-loonindex is slechts een paar procent toegenomen. “Hierdoor stijgt de laadprijs niet mee met de gestegen kostprijs van het laden.”

Kostendekkend

Het gevolg is echter dat de exploitant van de laadpalen de dienst niet meer kostendekkend kan aanbieden. “Daarom is de indexatie van de laadprijs in Utrecht zo aangepast dat prijsontwikkeling van elektriciteit hierin ook mee wordt genomen”, aldus het college.

Het gevolg is dat de laadprijs per 1 april met zo’n 5 cent zal stijgen naar 40 cent per kilowattuur. Daar wordt echter wel aan toegevoegd dat dit tarief weer naar beneden wordt geschroefd zodra de elektriciteitsprijs het komende jaar lager uitvalt.

Marktprijs

Deze aanpassing zou eigenlijk pas in 2024 worden doorgevoerd, maar vanwege de huidige ontwikkelingen wordt het al dit jaar gedaan. “Net als de prijs aan de benzinepomp gaat de prijs voor het laden zo meer de marktprijs volgen.”

