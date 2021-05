Utrechters met huurhuis steeds vaker slachtoffer van intimidatie en woekerprijzen

Utrechters met een huurhuis krijgen volgens de gemeente steeds vaker te maken met woekerprijzen, intimidatie en schimmige contracten. Gemiddeld betalen huurders in de stad maandelijks 150 euro te veel. Om de problemen tegen te gaan lanceren de gemeente en het Huurteam Utrecht de campagne Stop Duurhuur.

Utrechtse huurders die problemen hebben kunnen aankloppen bij het Huurteam. Dit wordt onder andere gedaan bij een te hoge huur, onterecht berekende kosten, schimmige contracten en huuropzeggingen. Zodra er misstanden zijn gaat het Huurteam in gesprek met de verhuurder en kan er een procedure worden gestart bij de huurcommissie. “Het Huurteam speelt een belangrijke rol bij de aanpak van huisjesmelkers”, aldus de gemeente.

2020

Vorig jaar heeft het huurteam in Utrecht in totaal 457 woningen en de daarbij gemaakte huurafspraken gecontroleerd. Dit waren 301 kamers in een gedeelde woning en 156 zelfstandige huizen, zoals appartementen en studio’s.

Bij maar liefst 96,7 procent van de controles zijn één of meer misstanden gevonden. Het gaat hierbij in totaal om 442 adressen. De totale huurverlaging die vorig jaar door het huurteam is gerealiseerd bedraagt 470.496 euro.

De totale huurverlaging en ook het totaal aantal adressen waar het Huurteam Utrecht in 2020 onderzoek heeft gedaan ligt lager dan voorgaande jaren. Dit is volgens de gemeente het gevolg van corona.

Intimidatie

Naast een te hoge huurprijs betalen huurders ook vaak te veel servicekosten, worden ze contractueel verplicht om te hoge huurverhogingen te accepteren of krijgen ze te maken met intimidatie.

“Dit soort zaken zorgen voor een onprettig en onveilig woonklimaat in onze stad”, zegt wethouder Kees Diepeveen. “Dat moet stoppen en daarom zorgen we dat voor huurders duidelijk is waar ze terecht kunnen, zodat wij hen kunnen helpen.”

Initiatief

Het initiatief voor de campagne Stop Duurhuur komt van een huurder zelf. Marieke Hulsbos kwam er via het Huurteam achter dat ze 700 euro per maand te veel betaalde voor haar woning. Sindsdien zet ze zich volgens de gemeente in om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met het huurteam.

“Mijn doel is dat alle huurders in Utrecht standaard hun contract laten checken door het Huurteam. Op die manier geven we huisjesmelkers en malafide verhuurders geen kans meer”, aldus Marieke.