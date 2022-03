Utrechters met laag inkomen krijgen 200 euro om energierekening te betalen

Utrechters met een laag inkomen krijgen mogelijk al deze maand een eenmalige uitkering van 200 euro als tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. De gemeente heeft besloten niet te wachten op een regeling uit Den Haag.

Onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne en de toenemende inflatie stijgen de energiekosten hard. De verwachting is ook dat dit alleen maar toeneemt. Vanwege deze ontwikkelingen heeft de gemeente Utrecht besloten om de kosten voor een deel van de inwoners te compenseren.

Het is de bedoeling dat alle uitkeringsgerechtigden eind maart eenmalig 200 euro op hun rekening gestort krijgen. Utrechters met een inkomen onder de Utrechtse armoedegrens, 125 procent van het wettelijk sociaal minimum, verdienen, maar geen uitkering krijgen, kunnen ook een aanvraag indienen voor een eenmalige tegemoetkoming.

Angst

“We willen Utrechters niet onnodig in de kou laten zitten”, zegt wethouder Linda Voortman. “We horen schrijnende gevallen van mensen die uit angst voor de hoge rekening de verwarming helemaal uitlaten. Met deze eenmalige vergoeding en het verlengen van de tijdelijke regeling willen we inwoners op korte termijn in staat stellen om de energierekening te (blijven) betalen. Hiermee proberen we te voorkomen dat er schulden ontstaan of verergeren.”

Daarnaast zegt de gemeente van plan te zijn om ‘ruimhartig maatwerk’ te blijven bieden tot in elk geval 1 augustus 2022. Dit betekent dat inwoners die ondanks de 200 euro in ‘schrijnende situaties’ terechtkomen, het verschil tussen de oude en nieuwe energierekening vergoed kunnen krijgen.

Tot slot zegt de gemeente bij het Rijk te blijven aandringen op een structurele oplossing voor deze zogenoemde energiearmoede.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.