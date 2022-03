Utrechters met laag inkomen krijgen niet 200 euro maar 800 euro om energierekening te betalen

Utrechters met een laag inkomen krijgen nog deze week 800 euro als compensatie voor de stijgende energieprijzen. Eerder deze maand werd ook al over zo’n tegemoetkoming gesproken, maar toen ging het nog om een eenmalig bedrag van 200 euro.

Vanwege de stijgende energieprijzen, die voor een deel door de oorlog in Oekraïne worden veroorzaakt, komen volgens de gemeente steeds meer Utrechters met een laag inkomen in de problemen. Hierdoor kondigde het college begin deze maand al aan met een compensatie van 200 euro te komen voor mensen met een kleine beurs. In de tussentijd heeft het kabinet echter besloten dit bedrag te verhogen naar 800 euro.

Utrecht heeft ervoor gekozen dit bedrag uit te keren aan mensen met een inkomen tot 125 procent van het sociaal minimum. Van zo’n 10.500 huishoudens heeft de gemeente voldoende gegevens om de 800 euro uit eigen beweging over te maken. “Zij ontvangen deze week de vergoeding op hun rekening en worden daarover met een brief geïnformeerd”, is te lezen in een raadsbrief.

Formulier

Daarnaast zijn er mogelijk ook nog eens zo’n 10.800 Utrechtse huishoudens met een inkomen tot 125 procent van het sociaal minimum, waarvan de gemeente niet genoeg informatie heeft om het bedrag direct over te maken. Voor deze mensen wordt een aanvraagformulier gemaakt.

Tot slot zegt het college dat dit geen structurele oplossing is voor het huidige probleem. “We blijven daarom lokaal werken aan energiebesparing en vragen landelijk aandacht voor structurele verbetering van de koopkracht van huishoudens, te beginnen bij een structurele verhoging van het minimumloon en het sociaal minimum”, aldus de gemeente Utrecht.

