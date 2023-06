Utrechters moeten gft-afval beter scheiden en daarom komen er zogenoemde cocons

We moeten als Utrechters nog beter ons groente-, fruit- en tuinafval (gft) scheiden. Dat is althans de wens van de gemeente want daarmee wordt niet alleen de berg restafval kleiner, ook wordt er van het gft compost gemaakt en kan er biogas uit worden gehaald. Daarom worden er de komende periode allerlei containers in de stad geplaatst waar bewoners het gft-afval in kunnen gooien.

Het college van burgemeester en wethouders zegt zich in te zetten voor minder afval en het stimuleren van een circulaire economie. “Minder afval bespaart grondstoffen, energie en dus het klimaat. We kunnen een grote stap zetten in deze ambities door de inzameling van gft uit te breiden. […] Het is onze ambitie om de hoeveelheid ingezameld gft drastisch te verhogen, waarmee we een grote stap kunnen zetten in het verminderen van de hoeveelheid restafval.”

Kliko

Nu wordt ongeveer 30 kilogram gft-afval per inwoner per jaar ingezameld, terwijl ongeveer het dubbele hiervan per jaar per inwoner bij het restafval eindigt. Vooral bij woningen met een tuin en een achterom wordt het afval momenteel goed gescheiden. Dit komt omdat de bewoners van deze huizen vaak een gft-kliko voor de deur hebben, terwijl het restafval weggebracht moet worden naar een ondergrondse container.

Voor de overige woningen, met uitzondering van complexen hoger dan vier woonlagen, zijn draagbare afvalemmers van 40 liter beschikbaar, maar lang niet alle huishoudens die recht hebben op zo’n citybin maken er ook gebruik van. Volgens de gemeente komt dit omdat er vaak te weinig ruimte voor is.

Cocon

Om er toch voor te zorgen dat meer Utrechters hun gft-afval gaan scheiden moet het systeem eenvoudiger worden gemaakt volgens de gemeente. Daarom worden er op korte termijn zogenoemde cocons geplaatst op verschillende plekken in de stad. “Cocons zijn meer conventionele brengvoorzieningen, namelijk een reguliere kliko met een stalen container eromheen met inworpopening.”

Het voordeel van deze cocons is dat de kliko’s geleegd kunnen worden met een normale vuilniswagen. Het nadeel is echter dat zo’n kliko snel vol zit en er ruimte opgeofferd moet worden in het publieke domein.

Hoogwaardig brengsysteem

Voor de langere termijn wordt momenteel samen met de gemeente Rotterdam en verschillende bedrijven gewerkt aan een ‘hoogwaardig brengsysteem’. “Het inzamelsysteem dat we met onze partners ontwikkelen moet een hoogwaardig systeem worden, met een minimale ondergrondse en bovengrondse impact, passend in dichtstedelijk gebied met weinig openbare ruimte”, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Er is ook al een systeem in beeld. Dat is een smalle ondergrondse buis die door middel van vacuüm kan worden geleegd. Dit concept wordt nu met een test in de praktijk onderzocht. Het zal echter nog wel een paar jaar duren voordat dit systeem volledig operationeel is.

Hierboven wordt gesproken over groente-, fruit- en tuinafval (gft). Wanneer er echter geen tuinafval tussenzit wordt gesproken over groente-, fruit- en etensresten (gfe). In Utrecht bestaat 90 procent van het gft uit gfe.