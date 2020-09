Utrechters mogen anderhalve maand reageren op plannen voor Beurskwartier

Op het ontwerpbestemmingsplan voor het Beurskwartier 1 reageren, kan tot 22 oktober. Iedereen die dat wil, mag online een reactie achterlaten.

De locatie Beurskwartier 1 ligt tussen het Jaarbeursplein, de bebouwing aan de Graadt van Roggenweg, de hallen van de Jaarbeurs, de oostzijde van de Croeselaan en de Van Zijstweg. Ook het complex Foreest valt onder de plannen. Dat gebied ligt tussen de Rabobank en de Jan van Foreeststraat.

Beurskwartier 1 moet een gebied worden met woningen, bedrijven en plekken voor ontspanning, waaronder in ieder geval een park. In de bestemmingsplannen staat onder meer beschreven welke gebouwen verdwijnen of een andere functie krijgen.

Mensen die op de plannen willen reageren, kunnen dat doen via de website van de gemeente Utrecht. In september en oktober zijn verder nog drie informatiebijeenkomsten over de plannen.