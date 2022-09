Utrechters mogen voorlopig hun fiets ‘hinderlijk’ stallen op de Neude vanwege beperkte parkeerplekken

Vooral in het gebied rondom de Neude in het centrum van Utrecht is nog steeds een tekort aan fietsparkeerplekken. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. Vanwege dit tekort wordt er op en rondom de Neude niet gehandhaafd op ‘hinderlijk gestalde fietsen’. Tegelijkertijd wordt gezocht naar een goede plek voor een nieuwe fietsenstalling om het tekort weg te werken.



In november 2021 liet de gemeente weten dat er in de Utrechtse binnenstad op piekmomenten een tekort is aan 13.500 fietsparkeerplekken. Het is goed om daarbij te vermelden dat het gemiddelde tekort destijds 5.000 plekken betrof en deze cijfers gelden nog steeds. Om dit tegen te gaan wordt onder meer samen met Klépierre onderzocht of er 5.800 fietsen in de autoparkeergarages van Hoog Catharijne kunnen worden gestald. “Desondanks zijn er nog grote tekorten, zoals op Neude”, is te lezen in een brief aan de raad.

Telmomenten

Van 13 tot 26 juni van dit jaar zijn alle fietsen op en rond de Neude op zeven verschillende momenten geteld. Op vier van deze momenten stonden er meer fietsen dan in de gratis bewaakte stallingen (Neude en House Modernes) en de overige fietsparkeerplekken samen passen. Op alle telmomenten waren er overigens nog plekken vrij in de stallingen. “Er staan dus meer fietsen buiten de rekken dan nodig.”

Het drukste moment op een zaterdagmiddag waren er 700 plekken te weinig. De gemeente rekent daarbij met een zogenoemde overcapaciteit van 10 procent, omdat ze er niet vanuit gaat dat fietsers op zoek gaan naar een van de laatste plekjes in een rek of stalling.

Pleinen

Aan de ene kant is het volgens het college een goed teken dat mensen de binnenstad met de fiets bezoeken. Daarnaast wordt ook gewerkt aan pleinen in het centrum met ruimte zodat bezoekers er kunnen ‘verblijven en lopen’. Op de Neude lukt dat nog niet omdat er regelmatig veel fietsen geparkeerd staan. Omdat er simpelweg niet voldoende capaciteit is in het gebied worden ‘hinderlijk gestalde fietsen’ momenteel niet weggehaald, tenzij ze voor onveilige situaties zorgen. Denk daarbij aan fietsen die op een blindegeleidelijn of voor een nooduitgang staan.

Om ervoor te zorgen dat mensen alsnog gebruik gaan maken van de stallingen aan de Neude of onder House Modernes heeft de gemeente een aantal acties verzonnen. Zo komen er posters in de bushokjes en worden jongeren via online promotie benaderd. Daarnaast worden er fietscoaches ingezet die bijvoorbeeld barcodes voor de stallingen uitdelen. “We willen hiermee de drempel verlagen om de fietsenstallingen te gebruiken.”

Nieuwe stalling

Tot slot wordt onderzocht hoe er in de omgeving van de Neude meer fietsparkeerplekken kunnen worden toegevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld rekken op straat of vakken. Deze oplossingen zijn echter niet toereikend. Daarom wordt voor de langere termijn gezocht naar geschikte locaties voor inpandige stallingen.