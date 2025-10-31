 Utrechters opgepakt voor bekladding NOS-gebouw bij XR-demonstratie Utrechters opgepakt voor bekladding NOS-gebouw bij XR-demonstratie
Utrechters opgepakt voor bekladding NOS-gebouw bij XR-demonstratie

Utrechters opgepakt voor bekladding NOS-gebouw bij XR-demonstratie
Er zijn Utrechters aangehouden op verdenking van het bekladden van het NOS-gebouw tijdens een demonstratie van Extinction Rebellion (XR). De actie vond eind september plaats op het Mediapark in Hilversum.

Het gebouw van de NOS werd op 27 september bespoten met verf die volgens de politie “zeer moeilijk verwijderbaar” was. Na uitgebreid onderzoek hield de politie op vrijdag 24 oktober vier verdachten aan op verdenking van vernieling.

Het gaat om twee vrouwen van 27 en 36 jaar en twee mannen van 21 en 28 jaar, afkomstig uit Utrecht en Eindhoven. Na het verhoor zijn de vier verdachten vrijgelaten, maar ze moeten later voor de rechter verschijnen.

De politie doet voorlopig geen uitspraken over welke verdachten uit Utrecht komen en of zij betrokken zijn bij de actiegroep. Wel is bekend dat Extinction Rebellion die dag demonstreerde op het Mediapark omdat de actiegroep vindt dat de NOS niet neutraal verslag doet.

  1. Nina

    Andermans eigendommen vernielen om je standpunt “kracht” bij te zetten? Pffff.

