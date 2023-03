Utrechters sneller uit de schulden door ingrijpen gemeente, maar ‘schuldenaanpak gaat door’

Utrechters die kampen met schulden worden nu sneller geholpen dan vier jaar geleden. De gemeente heeft daarvoor meer dan veertig nieuwe maatregelen ingezet, waaronder het Huishoudboekje, inzet van ervaringsdeskundigen, het rondkomengesprek en verkorte schuldsanering. Dit heeft er onder meer voor gezorgd dat Utrechters met de helft minder schuld aan een regeling beginnen.

Vier jaar geleden startte de gemeente met de ‘Actieagenda Utrechters Schuldenvrij’ om de schuldproblematiek in Utrecht aan te pakken. Het plan was om Utrechters met schulden sneller en makkelijker financiële steun te bieden en problemen voortijdig op te merken.

Dat was volgens Linda Voortman (GroenLinks), wethouder van Werk en Inkomen, dringend nodig. “Schulden zorgen voor enorm veel stress, er zit nog altijd veel schaamte voor de schulden die mensen vaak als een molensteen met zich meedragen. Door sneller te handelen als iemand zich bij ons meldt, schaamte weg te nemen, beter samen te werken en maatwerk en coaching te bieden hebben we de afgelopen jaren flinke stappen kunnen zetten om onze Utrechters beter te helpen. Zo werken we samen aan een schulden(zorg)vrij Utrecht.”

Halvering schulden

Door het actieplan is de gemiddelde schuldenlast bij het beginnen van een hulpregeling in vier jaar tijd meer dan gehalveerd: van 44.000 euro in 2019 naar 21.300 euro in 2022. Ook de doorlooptijd tussen het eerste intakegesprek en de start van een schuldregeling is gedaald. In 2020 duurde dat gemiddeld nog elf maanden, in 2022 was dat meer dan gehalveerd tot ongeveer vijf maanden. Het aantal schuldbewinden is in vijf jaar tijd met 30 procent gedaald. Maar het aantal inwoners dat in een regeling van de schulddienstverlening kwam, is juist in vier jaar tijd meer dan verdubbeld.

‘Schuldenaanpak is nooit af’

Hoewel de ‘Actieagenda Utrechters Schuldenvrij’ officieel is afgerond in 2023, gaat de gemeente door met de schuldenaanpak. De focus ligt op het voortzetten van de bestaande acties en het rekening houden met de actualiteit, zoals de huidige koopkracht- en energiecrisis. Ook wordt onderzocht hoe succesvolle maatregelen kunnen worden opgeschaald.