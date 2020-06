Utrechters sporten minder, drinken meer en eten ongezonder sinds coronacrisis

Een deel van de Utrechters is sinds het uitbreken van de coronacrisis minder gezond gaan leven. Zo wordt er meer gerookt, meer gedronken, minder gezond gegeten en minder gesport. Ook de psychische gezondheid is bij een deel achteruitgegaan. Dat blijkt althans uit een enquête van het RIVM en de GGD.

Tussen 17 en 25 april hebben 1.229 Utrechters meegedaan aan een onderzoek over de impact van de coronacrisis. De resultaten zijn volgens de gemeente niet representatief voor de bevolking van de stad, maar geven wel een indicatie.

De gemeente constateert dat de uitbraak van het virus een grotere impact op de leefstijl van mensen in de stad heeft gehad dan bij inwoners van de regio. In Utrecht geeft maar liefst 60 procent van de ondervraagden aan minder te zijn gaan bewegen, in de regio is dit 55 procent. Ook is 18 procent van de Utrechters meer gaan drinken, voor mensen uit de regio ligt dit percentage op 12 procent.

Eten

Ook qua gezond eten scoren de stadsbewoners slechter. Zo geeft 20 procent van de ondervraagden aan minder gezond te zijn gaan eten, in de regio is dit 17 procent. Mensen uit de regio zijn wel relatief meer gaan roken. Zo gaf 29 procent aan vaker een sigaret op te steken, in de stad was dit 27 procent.

Ook constateert de gemeente dat de uitbraak van het coronavirus een grotere impact heeft gehad op de psychische gezondheid in de stad dan in de regio. “Minder Utrechters voelen zich psychisch gezond. En een groter deel voelt zich vergeleken met de periode voor de corona-maatregelen (veel) somberder, gestresster en eenzamer.”

1,5 meter

Ook blijkt uit het onderzoek dat Utrechters vaker dichter dan 1,5 meter bij anderen zijn gekomen bij bijvoorbeeld het boodschappen doen. Stadsbewoners hebben daarnaast minder 70-plussers bezocht dan mensen uit de regio en ook hebben mensen uit Utrecht minder mogelijkheden om buiten te zitten.

De gemeente wil aan de hand van verschillende metingen, de resultaten uit het bewonerspanel, bevindingen uit landelijk onderzoek en van de andere grote steden, literatuur en verhalen uit de stad het beeld verder aanscherpen. “Dat aangescherpte beeld levert concrete handvatten op voor beleid en uitvoering.”