Utrechters starten petitie in de hoop dat historische poffertjeskraam er toch kan komen

Een groep Utrechters wil dat Manege ’t Hoogt aan de Gageldijk toch de historische poffertjeskraam mag openen op het terrein. Zij zijn daarom een petitie gestart die inmiddels ruim 800 keer is ondertekend.

De manage is in 2018 door de ondernemers omgebouwd tot zorgboerderij waar mensen met een beperking, burn-out of ziekte in de stallen kunnen werken. In de loop der tijd ontstond het plan om meer met horeca te gaan doen, zodat de mensen die aan het re-integreren waren vaker met andere mensen in contact komen. Toen ontstond het idee om de historische poffertjeskraam van Anton Mullens (80) over te kopen.

Vorige week werd bekend dat de ondernemers van de manege geen vergunning kregen voor de poffertjeskraam. Zo was in NRC te lezen dat de gemeente zei dat de kraam niet zou passen in de bestemming van het gebied. Daarnaast werd ook als reden aangedragen dat de kinderen in de omliggende wijk Overvecht te veel overgewicht zouden hebben.

“Juist in Overvecht is een verleidelijk ongezond voedselaanbod met grote aantrekkingskracht op kinderen in de vorm van een poffertjeskraam daarom onwenselijk”, was te lezen in de afwijzingsbrief die NRC heeft ingezien.

Petitie

De initiatiefnemers van de petitie zeggen te constateren onder meer dat er in Utrecht met twee maten wordt gemeten. “Want de afgelopen zes jaar mocht het fastfood-aanbod in de stad toenemen met 41 procent, maar een poffertjeskraam in het Noorderpark mag niet.”

De groep probeert nu dan ook zoveel mogelijk handtekeningen op te halen zodat het plan om de historische poffertjeskraam te openen naar eigen zeggen ‘tenminste het voordeel van de twijfel krijgt’.