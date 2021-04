Utrechters vroeg gewekt door harde knallen

In Utrecht zijn maandagochtend veel mensen wakker geworden van drie harde knallen. De knallen waren in grote delen van de stad te horen. Waarnemingen komen uit onder meer Zuilen, Overvecht, Oog in Al, Lombok en Leidsche Rijn.

Op sociale media vragen mensen zich af wat de knallen heeft veroorzaakt. “Het was rond 05.15u in de nacht en het waren drie knallen met dof nageluid. Dacht nog dat het mogelijk van de bouw was, maar heb geen idee. Erna ook geen sirenes gehoord”, schrijft iemand bijvoorbeeld op Twitter.

Op Twitter staat ook een filmpje van een beveiligingscamera waarop het geluid te horen is.

Tekst loopt door onder de tweet

Onze camera heeft het opgenomen. pic.twitter.com/TZ1i6TyDsA — Jurjen Kers (@jurjenkers) April 19, 2021

Verschillende mensen laten weten na de knallen sirenes te hebben gehoord. Bij de politie zijn meerdere meldingen binnengekomen uit Utrecht, Vleuten en Maarssen. De politie heeft onderzoek gedaan maar zegt nog verklaring voor de knallen te hebben gevonden.